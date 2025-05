Gabriel Bortoleto estreou na Fórmula 1 com a Sauber este ano e, não só ele está aproveitando esta temporada para se adaptar a categoria, mas também já está pensando em 2026. A equipe suíça se tornará Audi no ano que vem e o trabalho pensado nessa transição já começou.

"Ainda estamos em um estágio inicial. Alguns pilotos de simulador já estão trabalhando no sim faz um tempo, mas a gente ainda está focado em 2025, tentando melhorar um pouco o nosso carro por enquanto", disse o brasileiro no dia de mídia do GP de Mônaco, nesta quinta-feira. Atualmente, a Sauber é última colocada entre os construtores, com 6 pontos.

Apesar dos resultados não muito empolgantes de 2025, a preparação para o ano que vem não está muito longe: "Acho que não vai demorar muito para que eu e Nico também começemos a fazer o trabalho mais voltado para 2026 no simulador e entender um pouco onde estamos", disse Bortoleto.

