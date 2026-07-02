F1 - Bortoleto faz alerta à Audi sobre largadas: "Não pode ser apenas uma coincidência"
Brasileiro acredita que as atualizações melhoraram o comportamento dos carros no início da corrida
Foto de: Eric Le Galliot
No GP da Áustria, a Audi garantiu uma dobradinha beirando a zona de pontuação da Fórmula 1, P11 e P12, para Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg respectivamente. A largada, que tem sido um ponto de atenção para a dupla, pareceu melhor na corrida em Spielberg.
O brasileiro agora faz um alerta importante à equipe: é necessário manter esse bom momento em diversos finais de semana.
"[Na Áustria] consegui ultrapassar um carro na largada. Foi o único carro que ultrapassei na primeira volta durante toda a temporada. Mas, ao mesmo tempo, precisamos continuar evoluindo nesse ponto [nas largadas]".
"Conseguimos fazer isso no fim de semana passado e precisamos repetir aqui e também no próximo fim de semana. Se continuarmos fazendo isso em todas as corridas, aí sim poderemos dizer que melhoramos as largadas. Não pode ter sido apenas uma coincidência de um único fim de semana".
"Mas, sem dúvida, estamos em uma situação muito melhor agora em comparação com as corridas anteriores".
Bortoleto também destacou que o carro ficou mais consistente e menos problemático na pista, "com menos reações imprevisíveis ou escapadas repentinas".
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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