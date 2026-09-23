F1: Bortoleto faz alerta sobre segurança na classificação em Baku

Gabriel Bortoleto alertou para uma possível situação de risco durante a classificação para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1, neste fim de semana.

Em Baku, o gerenciamento da energia elétrica terá um papel importante na classificação. Bortoleto explicou que, após a última curva, os pilotos não utilizarão imediatamente a energia do MGU-K, já que o próprio sistema determina o momento de iniciar a implantação. Isso pode criar uma diferença significativa de velocidade entre carros em volta rápida e aqueles que ainda estão preparando sua tentativa.

"Espero que haja alguma coisa que possamos fazer nas curvas 18 e 19, porque imagino que pode ser perigoso se você estiver chegando a, sei lá, 300 e alguma coisa [km/h] e outro carro estiver a 250 km/h, porque não há MGU-K sendo utilizado".

Bortoleto afirmou ainda que é difícil cravar como o carro da Audi irá se comportar no traçado de Baku, uma vez que o desempenho depende também das condições da pista e aderência que os pilotos encontram quando deixam as garagens.

"Quando começamos os treinos livres, fazemos voltas constantemente para testar esse tipo de uso da energia, porque não sabemos quanta aderência estará disponível. Então posso te dizer uma coisa agora, mas talvez seja completamente diferente na corrida porque não funcionou para o nosso carro", disse.

Além disso, Bortoleto ainda confirmou que a Audi terá uma atualização para o fim de semana no Azerbaijão. Vale lembrar que a equipe aguardava novas peças desde o GP da Áustria, ainda em junho.

"São algumas peças", explicou o brasileiro, sem dar muitos detalhes sobre as mudanças no carro. "Não é uma coisa pequena aqui e ali. Deve fazer diferença, mas é sobre o quanto da atualização vai corresponder ao que acreditamos. Para mim, essa é a parte mais importante, porque acho que estamos esperando desde a Áustria por uma atualização e agora finalmente a temos aqui".

O piloto também avaliou positivamente a correlação da atualização anterior da Audi, introduzida na Áustria, e espera que o novo pacote apresente comportamento semelhante em Baku.

"Até agora, tem funcionado muito bem. Na Áustria, funcionou muito bem. Tudo o que queríamos alcançar, conseguimos. Então, espero que seja igual aqui".

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