Gabriel Bortoleto e Andrea Kimi Antonelli na primeira volta do GP de Mônaco de Sauber revelou que ele e o piloto da Mercedes fizeram as pazes, mas que mantém a opinião que Antonelli fez uma manobra exagerada na curva antes da entrada do túnel. Depois da disputa 'esquentada' entrena primeira volta do GP de Mônaco de Fórmula 1 , o brasileiro darevelou que ele e o piloto dafizeram as pazes, mas que mantém a opinião quefez uma manobra exagerada na curva antes da entrada do túnel.

Durante a quinta-feira de atendimento à mídia no GP da Espanha, Bortoleto revelou que conversou com o jovem italiano: "Sim, nós conversamos. Nós conversamos, obviamente, você sabe, não foi a corrida mais fácil, na primeira volta, o que aconteceu, e depois durante a corrida, mas sim, nós conversamos depois da corrida, está tudo bem entre nós".

"Acredito que temos respeito um pelo outro desde a época do kart, não é a primeira vez que nos tocamos, mas agora na Fórmula 1 tudo é transmitido, então, mas foi bom".

No entanto, ao ser perguntado se tinha mudado a opinião sobre a disputa com Antonelli, Bortoleto afirmou que não, mas que poderia ter feito mais coisas no duelo entre os carros da Mercedes e da Sauber.

"Não, [...], acho que uma das coisas que eu disse na mídia [em Mônaco] é que eu ainda acho que foi uma manobra otimista, obviamente ele não me tocou, mas para mim é muito claro, eu vi algumas análises também tentando entender, e há coisas que eu posso levar para o meu lado também, talvez eu pudesse ter bloqueado um pouco mais a entrada".

"Mas historicamente é uma curva que sempre tem incidentes quando alguém tenta ultrapassar, porque não há espaço suficiente para dois carros, e quando ele entrou ali, você pode ver que ele sai de frente bem tarde, ele não me tocou, então ele não me colocou claramente no muro ao me tocar".

"Mas eu tentei não bater nele por dentro, para abrir a direção no meio da curva, tentei ir direto, mas não tive tempo de virar, sabe, eu já estava no lado sujo da pista e acabei no muro, mas claramente não havia espaço para dois carros na saída".

"Mais uma vez, estava claro entre todos nós também, isso é [coisa de] corrida, eu poderia estar na posição dele também, sabe, provavelmente eu teria tentado fazer a manobra também, e essas coisas acontecem. A única coisa que fiquei frustrado no momento foi porque não houve nenhuma penalidade, então eu estava sentindo que tinha terminado no muro por causa disso e, sabe, ninguém foi penalizado".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Erik Junius

Antonelli, também na quinta-feira (29), confirmou as conversas com Bortoleto, além de comentar a repercussão da manobra polêmica.

"Acho que nós dois estávamos correndo duro e, claro, eu fui ultrapassado. E então vi a porta aberta e fui para a manobra", começou. "É Mônaco, e é super, super fácil de [bater]... Claro que eu não queria vê-lo no muro. Não era minha intenção. Mesmo que eu não tenha tocado nele, tentei deixar o máximo de espaço possível. Mas, claro, pode ser questão de frações [de segundo]. Minha intenção era apenas ultrapassá-lo e não vê-lo no muro".

"Mas enfim, conversamos depois. E acho que é a emoção do momento. E também depois da corrida, pode acontecer que você também... Sabe, eu entendo ele. Eu fui igual em Miami. Não terminei no muro, mas, sabe, estava em P1. E então quando fui empurrado para fora, obviamente fiquei muito chateado".

"E num momento assim, é muito difícil controlar as emoções. Então eu entendo. E não fiquei bravo com o que ele disse para a mídia porque, sabe, faz parte de tudo isso... Ele ainda não tinha se acalmado. E depois que ele se acalmou, conversamos. E agora está tudo bem entre nós", concluiu Antonelli.

