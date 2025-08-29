Após a pausa de verão, a Fórmula 1 está de volta com o GP da Holanda este fim de semana. Depois de aproveitar alguns dias no Brasil, Gabriel Bortoleto retornou focado nesta sexta-feira de treinos livres, sendo nono no TL1 e 13º no TL2.

"Foi um dia positivo, acho que o TL1 foi pegar mais ritmo, se acostumar após as férias de verão. No TL2 já foi diferente, porque tinha muita previsão de chuva, então a gente saiu desesperado com o pneu médio, depois colocamos o soft achando que ia chover para não perder tempo", disse o brasileiro em entrevista a Band. A equipe priorizou o treino de ritmo de corrida na segunda sessão do dia.

Já com foco em 2026, a Sauber trouxe uma atualização simples para a etapa holandesa, instalando um desviador de fluxo para tentar retirar o ar quente das rodas traseiras, visando reduzir as temperaturas. Porém, de acordo com a própria equipe, se houver ganho, será de apenas 0s05.

"É uma pista difícil, porque tem zebras muito agressivas na saída. Se você sai um pouco demais, o carro começa a bater nelas e você perde o controle. Aqui é dois metros de grama e depois já é muro, então aceita muito menos erros", completou.

"Demos alguns passos encorajadores entre as duas sessões e amanhã será para refinar um pouco mais, entrar na melhor forma possível para a classificação e garantir que faremos o melhor trabalho que pudermos", finalizou.

