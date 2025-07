Gabriel Bortoleto vem em alta após dois nonos lugares no GP da Bélgica, um deles resultando na soma de mais dois pontos na sua recente carreira na Fórmula 1. O brasileiro da Sauber avaliou positivamente a metade inicial de sua temporada de estreia antes da pausa de agosto da categoria.

"A primeira metade da minha temporada de estreante termina neste fim de semana e, olhando para trás, sinto que cresci e aprendi muito", disse Bortoleto, na prévia do GP da Hungria deste final de semana. "A equipe tem me apoiado durante todos esses meses, desde o primeiro teste. O apoio deles, juntamente com o do meu companheiro de equipe, Nico, tem sido essencial".

O piloto paulista continua, destacando os pontos alcançados: "A cada fim de semana, sinto-me mais confiante no carro e também comecei a obter os resultados encorajadores que esse trabalho árduo garante, com algumas aparições no Q3 e chegadas aos pontos".

Em seguida, Bortoleto também revela suas expectativas para a corrida em Hungaroring: "Budapeste é outra oportunidade de aprender e melhorar ainda mais, e quero aproveitar ao máximo, ampliando nossa recente corrida antes de uma pausa bem merecida para todos nós".

Após o GP da Hungria, a F1 entra na sua pausa de meio de ano, com a temporada retornando no GP da Holanda, dos dias 29 a 31 de agosto.

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!