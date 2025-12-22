F1: Bortoleto faz balanço do ano de estreia e afirma não sentir mais pressão como piloto da Audi
Brasileiro escolhe seu ponto alto da temporada e lembra como foi iniciar o campeonato tendo pouca experiência prévia com o carro da categoria
Embora possa não ter sido a temporada mais expressiva dos novatos em termos de resultados finais - terminando em 19º lugar no Mundial com 19 pontos conquistados - os números do duelo interno da Sauber entre ele e o companheiro Nico Hulkenberg mostram uma história diferente na Fórmula 1 em 2025.
Na verdade, no duelo direto da classificação, os dois terminaram em igualdade de condições: 12 a 12 nos qualis de GPs e 3 a 3 nos de sprints. Nas corridas, a diferença também foi mínima: em 12 GPs Hulk terminou à frente de Gabriel, com 12 para o brasileiro (considerando a desclassificação do alemão no Bahrein).
Assim, Bortoleto faz uma retrospectiva positiva de sua temporada de estreia na F1, citando a Hungria como um de seus destaques e até mesmo sua "melhor corrida da temporada".
"Tive uma ótima classificação no Q3, fiz uma boa ultrapassagem logo na primeira volta e, em seguida, tive um gerenciamento de pneus muito bom, o que me permitiu terminar a corrida em P6", explica ele, que escolheu o GP da Hungria como destaque.
"Foi bom porque era pura velocidade e muito divertido de dirigir. Houve muitas outras corridas: Áustria - meus primeiros pontos - Monza e Spa. Acho que todas essas corridas também foram muito boas".
Na Hungria, Bortoleto alcançou seu melhor resultado de 2025 com o P6.
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Como novato, Bortoleto teve muito a aprender sobre a F1 em si, bem como sobre os carros. Especialmente em um nível técnico, foi um desafio às vezes para o brasileiro.
"A quantidade de informações que recebi este ano e tudo o que aprendi com os engenheiros, estudando e fazendo tudo junto - foi ótimo", disse. "E sinto que no ano passado, durante o teste pós-temporada, eu realmente não sabia nada. Não tinha ideia do que queria do carro, do que precisava do carro".
"Eu estava conversando com meu engenheiro outro dia e ele perguntou: 'Você se lembra de alguma coisa do teste do ano passado? Como o carro se sentiu naquela época? Eu disse: 'Cara, não me pergunte isso agora, foi há muito tempo'".
"Na época, eu não entendia absolutamente nada sobre o carro, então não queria dar a ele um feedback errado. Porque o que eu gosto em um carro, por exemplo, não era o que eu estava dirigindo na época. Foi por isso que ele perguntou isso, e acho que essa é uma das coisas mais importantes".
Em 2026, quando a F1 mudar para um novo pacote de regras, Bortoleto não será mais considerado um novato. Além disso, ele fará parte da equipe oficial da Audi, já que o nome Sauber desaparecerá da categoria. Será que ele sentirá mais pressão?
"Bem, eu não diria 'pressão'. É claro que, em uma temporada de estreia, há coisas que você pode fazer e das quais ainda pode se safar. Mas ainda acho que tenho muito a aprender no próximo ano", explicou. "Será apenas meu segundo ano na F1. É o início de uma carreira - há pessoas aqui que estão correndo há 15 ou 20 anos. Portanto, ainda há uma grande diferença, e continuará assim porque eles continuam correndo".
"Mas eu não chamaria isso de pressão. Acho que, com o surgimento da marca Audi e tudo mais, definitivamente haverá mais responsabilidades. É o início de um projeto e de uma nova geração de carros. Então, com certeza sentiremos a pressão de desenvolver um bom carro e uma boa fonte de energia para podermos lutar pelo título mundial um dia".
NIC GIAFFONE avalia novatos da F1 e LUCAS MORAES revela bastidores da conquista do Mundial de rally
Ouça versão áudio do Podcast
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Verstappen é considerado "pai dos novatos" por Antonelli e Bortoleto
F1: Após sequência de acidentes, Bortoleto revela conselho recebido de Verstappen
F1: Bortoleto reage à revelação de Verstappen sobre Red Bull e Gabriel
F1: Veja quanto tempo de túnel de vento cada equipe tem para 2026
F1: O que foi exposto em evento de lançamento da Audi para 2026
F1 - Binotto: Pilotos estão começando a gostar dos novos carros de 2026
Últimas notícias
VÍDEO: Honda divulga som do motor da MotoGP 2027; teste de estreia em Sepang é prejudicado pela chuva
F1: Bortoleto faz balanço do ano de estreia e afirma não sentir mais pressão como piloto da Audi
Caso Mercedes: FIA busca solução para evitar caos no GP da Austrália de F1
F1 - CEO da Red Bull revela detalhes sobre saída de Horner: "Tínhamos que fazer alguma coisa"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários