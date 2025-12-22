Embora possa não ter sido a temporada mais expressiva dos novatos em termos de resultados finais - terminando em 19º lugar no Mundial com 19 pontos conquistados - os números do duelo interno da Sauber entre ele e o companheiro Nico Hulkenberg mostram uma história diferente na Fórmula 1 em 2025.

Na verdade, no duelo direto da classificação, os dois terminaram em igualdade de condições: 12 a 12 nos qualis de GPs e 3 a 3 nos de sprints. Nas corridas, a diferença também foi mínima: em 12 GPs Hulk terminou à frente de Gabriel, com 12 para o brasileiro (considerando a desclassificação do alemão no Bahrein).

Assim, Bortoleto faz uma retrospectiva positiva de sua temporada de estreia na F1, citando a Hungria como um de seus destaques e até mesmo sua "melhor corrida da temporada".

"Tive uma ótima classificação no Q3, fiz uma boa ultrapassagem logo na primeira volta e, em seguida, tive um gerenciamento de pneus muito bom, o que me permitiu terminar a corrida em P6", explica ele, que escolheu o GP da Hungria como destaque.

"Foi bom porque era pura velocidade e muito divertido de dirigir. Houve muitas outras corridas: Áustria - meus primeiros pontos - Monza e Spa. Acho que todas essas corridas também foram muito boas".

Na Hungria, Bortoleto alcançou seu melhor resultado de 2025 com o P6. Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Como novato, Bortoleto teve muito a aprender sobre a F1 em si, bem como sobre os carros. Especialmente em um nível técnico, foi um desafio às vezes para o brasileiro.

"A quantidade de informações que recebi este ano e tudo o que aprendi com os engenheiros, estudando e fazendo tudo junto - foi ótimo", disse. "E sinto que no ano passado, durante o teste pós-temporada, eu realmente não sabia nada. Não tinha ideia do que queria do carro, do que precisava do carro".

"Eu estava conversando com meu engenheiro outro dia e ele perguntou: 'Você se lembra de alguma coisa do teste do ano passado? Como o carro se sentiu naquela época? Eu disse: 'Cara, não me pergunte isso agora, foi há muito tempo'".

"Na época, eu não entendia absolutamente nada sobre o carro, então não queria dar a ele um feedback errado. Porque o que eu gosto em um carro, por exemplo, não era o que eu estava dirigindo na época. Foi por isso que ele perguntou isso, e acho que essa é uma das coisas mais importantes".

Em 2026, quando a F1 mudar para um novo pacote de regras, Bortoleto não será mais considerado um novato. Além disso, ele fará parte da equipe oficial da Audi, já que o nome Sauber desaparecerá da categoria. Será que ele sentirá mais pressão?

"Bem, eu não diria 'pressão'. É claro que, em uma temporada de estreia, há coisas que você pode fazer e das quais ainda pode se safar. Mas ainda acho que tenho muito a aprender no próximo ano", explicou. "Será apenas meu segundo ano na F1. É o início de uma carreira - há pessoas aqui que estão correndo há 15 ou 20 anos. Portanto, ainda há uma grande diferença, e continuará assim porque eles continuam correndo".

"Mas eu não chamaria isso de pressão. Acho que, com o surgimento da marca Audi e tudo mais, definitivamente haverá mais responsabilidades. É o início de um projeto e de uma nova geração de carros. Então, com certeza sentiremos a pressão de desenvolver um bom carro e uma boa fonte de energia para podermos lutar pelo título mundial um dia".

