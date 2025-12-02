Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy
Indy
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos
Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1

Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1
NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto

NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto
F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull

F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull
F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026

F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026
Fórmula 1 GP do Catar

F1 - Bortoleto faz balanço do ano de novato antes de Abu Dhabi: "Orgulhoso do progresso" como equipe

Brasileiro da Sauber fechará a temporada como estreante na corrida de Yas Marina desta semana

Redação Motorsport.com
Editado:
Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

O GP de Abu Dhabi chega como o capítulo final da temporada de novato de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1O brasileiro da Sauber avaliou o ano de estreante e as espectativas para a corrida em Yas Marina.

Leia também:

Bortoleto, antes do final de semana de corrida, relembrou o título da F2 2024 e também das primeiras sessões de pista com o carro de F1 da Sauber: “Minha temporada de estreia chega ao fim neste fim de semana; voltar a Abu Dhabi é especial – foi aqui que conquistei o título da Fórmula 2 há um ano e fiz minhas primeiras voltas com a equipe poucos dias depois".

"É incrível pensar que já se passou um ano desde então! Esta temporada foi cheia de aprendizado e crescimento, e estou orgulhoso do progresso que fizemos juntos como equipe".

Gabriel revelou o desejo de ter um bom final de temporada para coroar o esforço de toda a equipe de pista e de fábrica e o apoio do público ao longo do ano.

"Quero terminar bem para este grupo de pessoas, tanto à beira da pista quanto na fábrica, e para todos que me apoiaram nesta temporada: sou grato por todo o apoio, tanto nos momentos bons quanto nos mais desafiadores. Vamos dar tudo de nós na pista neste fim de semana e tentar encerrar o ano em alta".

DIOGO x PECCO na casa de VALENTINO! Aprilia AMEAÇA Ducati em 2026? MERCADO da MotoGP, M1GP e WSX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Campeão da F2, Fornaroli se junta à McLaren como piloto de testes e desenvolvimento
Próximo artigo F1: Aston Martin anuncia data de lançamento do carro de 2026

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Anúncios da Red Bull fecham grid da F1 para 2026; confira

Anúncios da Red Bull fecham grid da F1 para 2026; confira

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Anúncios da Red Bull fecham grid da F1 para 2026; confira
F1: Red Bull oficializa Hadjar ao lado de Verstappen e RB com Lindblad e Lawson

F1: Red Bull oficializa Hadjar ao lado de Verstappen e RB com Lindblad e Lawson

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Red Bull oficializa Hadjar ao lado de Verstappen e RB com Lindblad e Lawson
ePrix de São Paulo de Fórmula E: Confira horários e como ver a etapa brasileira, com Di Grassi e Drugovich

ePrix de São Paulo de Fórmula E: Confira horários e como ver a etapa brasileira, com Di Grassi e Drugovich

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
ePrix de São Paulo de Fórmula E: Confira horários e como ver a etapa brasileira, com Di Grassi e Drugovich

Últimas notícias

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy
Indy Indy
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros