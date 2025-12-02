F1 - Bortoleto faz balanço do ano de novato antes de Abu Dhabi: "Orgulhoso do progresso" como equipe
Brasileiro da Sauber fechará a temporada como estreante na corrida de Yas Marina desta semana
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
O GP de Abu Dhabi chega como o capítulo final da temporada de novato de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. O brasileiro da Sauber avaliou o ano de estreante e as espectativas para a corrida em Yas Marina.
Bortoleto, antes do final de semana de corrida, relembrou o título da F2 2024 e também das primeiras sessões de pista com o carro de F1 da Sauber: “Minha temporada de estreia chega ao fim neste fim de semana; voltar a Abu Dhabi é especial – foi aqui que conquistei o título da Fórmula 2 há um ano e fiz minhas primeiras voltas com a equipe poucos dias depois".
"É incrível pensar que já se passou um ano desde então! Esta temporada foi cheia de aprendizado e crescimento, e estou orgulhoso do progresso que fizemos juntos como equipe".
Gabriel revelou o desejo de ter um bom final de temporada para coroar o esforço de toda a equipe de pista e de fábrica e o apoio do público ao longo do ano.
"Quero terminar bem para este grupo de pessoas, tanto à beira da pista quanto na fábrica, e para todos que me apoiaram nesta temporada: sou grato por todo o apoio, tanto nos momentos bons quanto nos mais desafiadores. Vamos dar tudo de nós na pista neste fim de semana e tentar encerrar o ano em alta".
