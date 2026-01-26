Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Teste de pré-temporada em Barcelona

F1 - Bortoleto faz balanço do primeiro dia de testes em Barcelona: "Enfrentamos alguns problemas"

Brasileiro deu 27 voltas na pista antes de precisar para o carro por problemas técnicos

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Gabriel Bortoleto; Audi F1 Team

Foto de: Divulgacao

O primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona não foi totalmente 'limpo' para Gabriel Bortoleto que teve problemas com seu carro na parte da manhã. E, após a sessão, o brasileiro relatou como foi a experiência.

Bortoleto conseguiu completar 27 voltas antes de ter que parar o carro por problemas técnicos. De acordo com a Audi, eles optaram por não seguir na pista por precaução. Após o fim das atividades, Gabriel relatou como foi pilotar o novo monoposto já totalmente voltado para as regras desta temporada. 

"Foi bom voltar à pista hoje e realmente começar a conhecer o R26. Conseguimos completar alguma quilometragem pela manhã, testar algumas coisas e começar a entender o carro, a unidade de potência e a forma como os novos regulamentos funcionam", iniciou.

"Como era esperado para um shakedown, enfrentamos alguns problemas que limitaram nosso tempo de pista, mas isso faz parte do processo e é exatamente por isso que estamos aqui. Já aprendemos bastante com as voltas que demos  e agora o foco é resolver esses problemas para que possamos voltar ao carro nos próximos dias, com um funcionamento mais limpo e mais voltas acumuladas".

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

