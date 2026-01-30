Gabriel Bortoleto terminou a participação nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona na manhã de sexta-feira (30). O brasileiro avaliou como foram as sessões de shakedown da Audi e o que pôde aprender com o novo carro da escuderia da marca alemã.

Questionado se a sessão da manhã foi proveitosa, Bortoleto disse que "sim, foi positiva". No entanto, ele revelou que algumas questões técnicas atrapalharam o andamento dos testes: "Perdemos algumas horas no começo do dia por alguns problemas que tivemos, mas assim que resolvemos, conseguimos fazer uma boa quantidade de voltas, diria que foram cerca de 50 voltas".

"Obviamente, não tanto quanto eu gostaria, mas já é um começo para mim, porque no primeiro dia, obviamente, eu não rodei nada. Mas sim, muito positivo para entender um pouco melhor nosso carro e acumular quilometragem no carro e nas unidades de potência".

A Audi ainda tem mais algumas horas de teste na parte da tarde, mas agora com Nico Hulkenberg. O piloto brasileiro afirmou que o balanço final do shakedown também foi positivo, mas com ressalvas para os problemas que já eram esperados.

"Obviamente, o shakedown é literalmente só para colocar o carro na pista e testar se tudo está funcionando. Esperávamos todos esses pequenos problemas que tivemos aqui e ali, porque é para isso que serve o shakedown. Então, estou satisfeito".

"A equipe está, eu diria, feliz por termos conseguido fazer algumas voltas pela manhã e, espero que esta tarde, com o Nico, ele consiga acumular quilometragem no carro e melhorar alguns pontos que estão em andamento agora, e estamos indo na direção certa".

Após o último dia do shakedown em Barcelona, as equipes se prepararão para as duas semanas de testes no Bahrein, entre 11 e 13 de fevereiro e 18 e 20 de fevereiro, dessa vez abertos para o público e para a mídia.

Questionado sobre os próximos passos até as sessões na pista barenita e o que vai levar de Barcelona para lá, o brasileiro disse: "Preciso voltar para a fábrica agora, sabe, na próxima semana, indo para a fábrica, fazendo um pouco de correlação no simulador, tentando entender o que precisamos melhorar no carro e no simulador para torná-lo mais realista. E então começar a trabalhar a partir daí. Obviamente, temos muitas mudanças chegando para o Bahrein, nova pista, clima diferente também".

"Estamos em um lugar muito frio agora [Barcelona]. Então tudo vai mudar. E, claro, esperamos melhorar muito nosso carro para o próximo teste e começar a trabalhar a partir daí".

