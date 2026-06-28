F1: Bortoleto fica "frustrado" e brinca com falta de abandonos na Áustria

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Brasileiro terminou na 11ª posição em Spielberg e lamentou não ter entrado na zona de pontuação

Olivia Nogueira
Publicado:

Gabriel Bortoleto terminou o GP da Áustria de Fórmula 1 na 11ª posição, apenas uma atrás da zona de pontuação. Após a corrida, o brasileiro não escondeu a frustração por cruzar a linha de chegada tão próximo dos pontos, mas comentou também sobre os pontos positivos do fim de semana. 

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"Perdi uma [posição] para o Ocon, mas consegui recuperar em algumas voltas e tive um bom ritmo durante grande parte da corrida. Sendo bem sincero, eu saí um pouco frustrado, porque quando eu faço uma corrida dessa, ninguém quebra na frente pra gente pegar uns pontinhos", desabafou em entrevista ao sportv

Além de Carlos Sainz, o brasileiro foi o único a largar com pneus macios e conseguiu manter a posição de largada durante as primeiras voltas, superando o problema de perda de posições na largada. Segundo Bortoleto, o resultado final está dentro das expectativas. 

"Era o nosso ritmo no final de semana; as Racing Bulls, eu falei ontem, eles estavam mais rápidos do que a gente e eu ainda assim consegui manter o ritmo com eles durante muito tempo, acho que acabamos com só cinco segundos de diferença, então isso foi positivo. 
Vamos para a próxima corrida agora. Tomara que a gente consiga retornar com um pouquinho mais de velocidade de reta", explicou. 

Questionado sobre qual foi o principal aprendizado da etapa austríaca, ele não hesitou em mencionar o pacote aerodinâmico levado pela Audi para Spielberg, o qual "funcionou muito bem, trouxe muita performance para o carro". Ainda assim, Bortoleto vê espaço para melhorias.

"A gente conseguiu trazer uma grande evolução para o carro, que acabou sendo um pouco ofuscada pela perda de potência que a gente teve esse final de semana, mas vamos para o próximo. Acho que em Silverstone, se a gente recuperar um pouquinho da velocidade que a gente tinha nas outras corridas, podemos ser competitivos", concluiu. 

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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