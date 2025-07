Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, conquistou os primeiros pontos da carreira na Fórmula 1 no GP da Áustria, no domingo passado. O brasileiro avaliou as chances de continuar pontuando na temporada, analisando os avanços da equipe austríaca na categoria máxima do automobilismo.

Na quinta-feira antes do GP da Grã-Bretanha, Bortoleto avaliou que, por mais que ele e a equipe estejam em uma melhor posição depois das atualizações, as expectativas devem ser realistas.

"Não acho que seja assim, porque o pelotão do meio está muito apertado e vimos isso nas últimas corridas — é tudo decidido nos mínimos detalhes. Então, acredito que estamos em uma posição melhor para brigar por pontos com mais constância".

"Mas eu não diria que é algo garantido, que estaremos lá em todas as etapas. Isso depende também de como as outras equipes estão se saindo e de como conseguimos extrair o máximo do fim de semana. Mas, com certeza, podemos estar na disputa, pelo menos".

Ele também foi questionado se, com as atualizações, ele continuaria a pontuar em Silverstone. Ele respondeu: "Vamos ver como vai ser, vamos ver como vai começar. Eu diria que sim. Não vejo razão para não sermos competitivos".

"Mas, novamente, isso não depende apenas de nós. Depende das outras equipes, de como elas estão se saindo nessa pista. Acredito que podemos estar lutando por isso".

Sobre o último final de semana, no Red Bull Ring, ele comentou que foi uma união de fatores entre as atualizações do C45, a pista austríaca e a própria performance: "Acho que foi um pouco de tudo. Não há uma coisa específica. Acredito que o carro se adaptou muito bem a esse tipo de pista".

"Acredito que fiz uma abordagem muito diferente, chegando ao Red Bull Ring com outra mentalidade do que eu queria do carro. Desde o início, eu sabia o que esperar e o que levar a equipe a determinadas direções".

"E sinto que o carro, obviamente, com as atualizações feitas novamente em Barcelona e na última rodada, acredito que fizemos um bom progresso. Foi um fim de semana sólido, em todas as sessões e entre os dez primeiros. Então, está tudo bem".

Ao ser perguntado quais foram os pontos de melhoria do C45 na Áustria, o brasileiro afirmou que elas seguiram a mesma linha das mudanças em Barcelona, com maior downforce.

"Foi na mesma direção. Eu não diria que foi tão grande quanto a de Barcelona. Acho que Barcelona foi um momento da temporada em que demos um bom passo. Acredito que esse passo que demos para a última rodada foi positivo. Mas precisamos ver em outras pistas também, para entender como o carro se comporta em outras pistas. No Red Bull Ring, me senti bem".

Sobre a melhoria na dirigibilidade, Bortoleto avaliou se o seu resultado na Áustria coincidiu com a campanha europeia da F1, que corre em pistas que ele já correu nas categorias de formação.

"Das pistas que conheço? Olha, obviamente, é sempre bom quando você entra em uma pista em que já correu por muitos anos, porque você conhece cada irregularidade, cada linha ou coisas que já esteve lá antes".

"Mas não é nada demais, sabe. Quando se tem uma pista nova, é uma pista nova e pronto. Você precisa passar por ela. É um pouco desvantajoso em comparação com as faixas que você conhece. Mas não tem problema".

"Quero dizer, você ainda pode se sair muito bem em pistas que não conhece. Sinto que, por exemplo, no Canadá, fiz uma classificação decente e fiquei fora da Q2 por cerca de 0s007. Mesmo assim, foi uma boa volta em uma pista que eu não conhecia. Portanto, acho que isso não muda muito".

Relação com Jonathan Wheatley

Algo que é notável na Sauber é a evolução da escuderia austríaca após a chegada de Jonathan Wheatley como novo chefe de equipe. Bortoleto detalhou as mudanças com a vinda do britânico.

"Bem, eu sinto que ele entra muito em detalhes com a equipe. E ele cuida muito do processo que estamos fazendo aqui dentro. Ele tem sua maneira de trabalhar, sabe, que ele traz, eu acho, dos tempos da Red Bull".

"Muita experiência, sabe, no paddock por muitos anos. Acredito que a abordagem dele e do Mattia [Binotto, chefe do projeto Sauber/Audi na F1] , os dois trabalhando juntos, é muito boa, porque eles conseguem encaixar todas as peças".

"E sinto que eles estão fazendo um bom trabalho juntos. E podemos ver um progresso claro desde que Jonathan entrou. E, obviamente, Mattia também tem feito o trabalho em conjunto. Portanto, eles estão melhorando a equipe", concluiu.

