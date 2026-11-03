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F1: Bortoleto ganha alívio no México e foca na torcida em Interlagos

Brasileiro da Audi encerrou a seca de resultados sem pontos com uma oitava colocação no GP da Cidade do México

Redação Motorsport.com
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Gabriel Bortoleto, Equipe Audi de F1

Gabriel Bortoleto, Equipe Audi de F1

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto voltou a pontuar na temporada 2026 da Fórmula 1, chegando em 11º mas sendo promovido até a oitava colocação no GP do México por punições dos rivais. O resultado encerrou uma sequência amarga de provas difíceis para a equipe e renovou o ânimo do brasileiro para a etapa mais aguardada de seu ano: o GP de São Paulo.

O editor recomenda:

"Foi bom sair do México com alguns pontos, especialmente depois de um fim de semana tão desafiador e com tão pouco tempo de pista", começou Bortoleto, destacando o suado oitavo lugar no Autódromo Hermanos Rodríguez. "Trabalhamos duro para nos recuperar e, embora ainda haja muito a melhorar, é com certeza um resultado positivo para levar para a minha corrida em casa".

Sobre as expectativas para a corrida em Interlagos, Gabriel revelou o quão especial é correr com a torcida brasileira e ter a chance de ter um resultado mais positivo depois da performance em 2025.

"Correr no Brasil sempre será muito especial para mim. O ano passado foi minha primeira experiência pilotando diante da torcida da minha terra, e o apoio que recebi foi incrível. Cresci sonhando com momentos como esse, então viver isso agora, e ter a torcida brasileira torcendo por mim, significa demais".

"Estou muito ansioso para voltar a Interlagos e, se Deus quiser, dar a todos algo para comemorar. Sabemos que o pelotão do meio continua muito acirrado e que nada vem fácil, mas vou dar tudo de mim para que seja um ótimo fim de semana para a equipe", concluiu Bortoleto.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

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