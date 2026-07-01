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F1: Bortoleto garante permanência na Audi apesar de rumores com Sainz e Piastri

Brasileiro compartilhou que seu contrato com a equipe alemã terá validade por "bons anos"

Livia Veiga
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

A época de silly season na Fórmula 1 está chegando e, sendo assim, os rumores envolvendo os principais nomes da categoria já começaram. Entre as muitas notícias, a Audi se tornou uma das equipes de grande interesse no paddock.

Leia também:

Um dos primeiros piloto que surgiu com possível interesse na Audi foi Carlos Sainz. O espanhol está claramente descontente com as dificuldades da Williams desde o início da temporada, principalmente a falta de pontos e abandonos.

No entanto, Sainz já garantiu que, no momento, não está pensando em deixar o time de Grove. O espanhol pediu para que sua equipe de empresários o deixem "em paz" para que ele possa focar apenas na temporada.

James Vowles também afastou os rumores, declarando que Alex Albon e Sainz estão comprometidos com os objetivos da equipe.

Por outro lado, recentemente, surgiu o rumor de que Mark Webber, empresário de Oscar Piastri, estaria estudando novos rumos para a carreira do australiano - que estaria descontente com a situação atual da McLaren.

Foi então que a Audi também apareceu como uma possível opção para o atual companheiro de Lando Norris. Os rumores dão conta de que Nico Hulkenberg estaria sendo ameaçado, visto que Gabriel Bortoleto é considerado o futuro da equipe.

Em entrevista ao canal do YouTube Splash and Go, o brasileiro garantiu que está tudo "resolvido" para 2027 e tem sua vaga garantida, não só para o próximo ano, mas também algum tempo a mais.

"Está resolvido. [...] Tenho um bom contrato com a Audi, um contrato de alguns bons anos ainda aí pela frente, não é um, é mais, é mais do que isso".

"Eu acredito no projeto 100%, acredito que no futuro a gente possa ser uma equipe que a gente vai estar lutando por títulos mundiais, até por isso que eles me escolheram, eu sou um garoto jovem que vindo de categorias como a Fórmula 3 e Fórmula 2, eles acreditam no meu potencial, eu acredito no potencial da equipe e a gente vai ter uma longa jornada aí pela frente e espero que bem sucedida, a gente está trabalhando para isso".

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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