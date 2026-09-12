F1 - "Faltou carro e pilotar direito": Bortoleto sai frustrado de quali para GP da Espanha

A classificação para o GP da Espanha de Fórmula 1 disputada neste sábado (12) não foi muito diferente do comum para Gabriel Bortoleto em 2026. O brasileiro avançou ao Q2, chegou a flertar com o Q3, mas não passou à disputa pela pole position como já fez algumas vezes no ano e cravou o 12º lugar na corrida de Madri. Apesar dessa faixa ser o padrão da Audi na temporada, ele garante que deveria ter "pilotado direito" e queria mais.

Foram menos de dois décimos que separaram ele de uma vaga na última etapa do quali e ele sabe até onde perdeu esse tempo, mesmo sem ter estado "100% confiante" com o carro ao longo de todo o final de semana. Essa é a primeira vez que ele - e o grid todo - correm no estreante circuito, fator que também embaralha as marcas.

"Pista nova, para todo mundo é difícil, mas não sei se começamos na direção certa", disse Bortoleto ao SporTV após a classificação. Para ele, os problemas começaram já nos treinos livres. "O rumo que tomei com o carro foi errado para o TL2, e no TL3 tiveram muitas bandeiras vermelhas".

O brasileiro refere-se, principalmente, ao acidente de Lewis Hamilton que parou a última sessão antes do quali por cerca de 20 minutos. Só que mesmo com esse obstáculo, as expectativas eram maiores. "O Q3 era possível", ressaltou.

"Só na Curva 1, eu perdi dois décimos em relação à volta anterior", detalhou Bortoleto, em suma, destacando em que parte do circuito tornou mais difíceis as chances de avançar e o causou ficar atrás de Nico Hulkenberg no grid. "Faltou consistência no fim de semana, faltou um carro bom e faltou eu pilotar direito", afirmou. "(Estou) insatisfeito de não ir ao Q3".

Bortoleto afirmou que 12º lugar no grid de Madri não é suficiente e que resultado foi aquém do que esperava. Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Pensando na corrida do próximo domingo (13), o piloto da Audi admitiu que a equipe só se dará bem se a degradação não estiver muito intensa. "Senão, vamos fazer duas paradas com o pneu duro e estamos encrencados", explicou. Isso porque o time alemão já gastou um jogo de compostos duros. "Seria bom uma corrida sem muito desgaste, mas não vai ser fácil", finalizou.

Além da frustração em não disputar o Q3, Bortoleto ainda pode ser punido e perder posições no grid de largada para o GP da Espanha. O brasileiro foi convocado pelos comissários por ter pilotado "desnecessariamente lento" em cerca de dez minutos do Q1.

A corrida em Madri está marcada para às 10h no horário de Brasília. A Globo transmite na TV aberta, o SporTV na TV fechada e o Globoplay e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com acompanha em tempo real e traz toda a repercussão do fim de semana no portal.

Confira o grid de largada do GP da Espanha de Fórmula 1: Todas as estatísticas Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19 1'31.824 S 212.258 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20 +0.011 1'31.835 0.011 S 212.232 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 18 +0.140 1'31.964 0.129 S 211.935

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