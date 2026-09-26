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F1: 'Talvez tenham outros motivos'; Bortoleto critica tática da Audi em Baku após derrota para Nico

Brasileiro terminou em 13º no GP do Azerbaijão, enquanto companheiro de equipe foi o 11º depois de ultrapassá-lo durante o regime de safety car

Fabio Tarnapolsky
Editado:

Gabriel Bortoleto fechou o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste sábado (26) apenas na 13ª colocação e ganhou posições ao aproveitar o 'caos' na Curva 1 após o safety car. O desempenho, porém, poderia ter sido melhor, segundo ele, não fosse um "erro" da Audi e uma estratégia de parada nos boxes que ele ainda não sabe o motivo concreto.

O brasileiro estava à frente de Nico Hulkenberg quando o primeiro carro de segurança foi acionado, depois que Alexander Albon bateu na barreira de proteção, mas voltou dos pit stops bem atrás do alemão. Isso aconteceu por que a equipe esperava, primeiramente, um golpe de sorte, mas optou pela parada na sequência.

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Em entrevista ao SporTV após a corrida, ele revelou que a Audi, primeiramente, não chamaria o companheiro para a troca de pneus. "Falaram que ele ia ficar fora e tentar uma bandeira vermelha no final, a sorte ou alguma coisa", explicou Bortoleto, prejudicado por estar em ritmo mais lento. "Eu estava no modo de economia de combustível".

"Fiquei nisso até eles falarem que o Nico ia parar. Só que quando me avisaram, já era muito tarde para voltar ao modo corrida e acelerar e recuperar o tempo que perdi. Não vou ficar falando aqui, talvez tenham outros motivos, mas faz parte de corrida, assim". complementou o piloto.

No fim, nem ele e nem Hulkenberg pontuaram. O alemão chegou a 'flertar' com o top 10 após o segundo safety car, mas foi ultrapassado por Carlos Sainz nos momentos finais e terminou em 11º. Assim, a Audi saiu zerada, mas ainda com pontos positivos a se enxergar, de acordo com o brasileiro.

Brasileiro ficou à frente de Hulkenberg durante boa parte da corrida em Baku, mas caiu após o primeiro safety car.

Brasileiro ficou à frente de Hulkenberg durante boa parte da corrida em Baku, mas caiu após o primeiro safety car.

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

"O ritmo que eu senti hoje nas curvas é o oposto do que a gente sofreu o final de semana todo, parecia que a gente estava passando por cima dos outros carros na nossa frente", avaliou Bortoleto, mais animado após uma classificação ruim e já projetando o GP do Bahrein. "Significa que podemos ver algo positivo na semana que vem".

Ele, porém, contestou novamente o que chamou de "erro" da Audi. "Pelo que a gente viu hoje na corrida, parecia que o ritmo era bom, mas eu fico chateado. Sair desse final de semana por sem pontuar e, de novo, com um erro desse", disse.

"A gente trouxe algumas atualizações no carro e eu acho que a maioria funcionou, mas creio que não é uma pista que encaixou. Eu pretendo, contudo, ver coisas positivas na semana que vem ou nas próximas etapas", concluiu o brasileiro.

Mesmo atrás do companheiro de Audi na corrida, Bortoleto segue à frente dele no campeonato de pilotos por três pontos.

Mesmo atrás do companheiro de Audi na corrida, Bortoleto segue à frente dele no campeonato de pilotos por três pontos.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Com o resultado do GP do Azerbaijão, Bortoleto segue com 10 pontos no Mundial de Pilotos, três à frente de Hulkenberg, que tem sete. Os colegas de Audi estão em 14º e 15º na tabela, respectivamente, enquanto a equipe é a oitava no campeonato de construtores.

A Fórmula 1 volta à ativa no fim de semana de 2 a 4 de outubro para o GP do Bahrein, que será excepcionalmente disputado no tradicional circuito de Sepang, na Malásia, nesta temporada. O GP de Singapura, de 9 a 11, fecha a rodada tripla.

Resultado completo do GP do Azerbaijão de Fórmula 1

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos
1 G. RussellMercedes 63 51

1:38'02.143

   187.304 2 25
2 M. VerstappenRed Bull Racing 3 51

+0.196

1:38'02.339

 0.196 187.298 2 18
3 I. HadjarRed Bull Racing 6 51

+10.704

1:38'12.847

 10.508 186.964 2 15
4 C. LeclercFerrari 16 51

+14.136

1:38'16.279

 3.432 186.855 2 12
5 A. AntonelliMercedes 12 51

+14.512

1:38'16.655

 0.376 186.843 2 10
6 L. HamiltonFerrari 44 51

+22.382

1:38'24.525

 7.870 186.594 2 8
7 A. LindbladRB 41 51

+31.159

1:38'33.302

 8.777 186.317 2 6
8 E. OconHaas F1 Team 31 51

+31.189

1:38'33.332

 0.030 186.316 2 4
9 O. BearmanHaas F1 Team 87 51

+31.929

1:38'34.072

 0.740 186.293 2 2
10 C. Sainz Jr.Williams 55 51

+32.416

1:38'34.559

 0.487 186.277 3 1
11 N. HulkenbergAudi 27 51

+33.231

1:38'35.374

 0.815 186.252 2  
12 L. LawsonRB 30 51

+34.013

1:38'36.156

 0.782 186.227 2  
13 G. BortoletoAudi 5 51

+34.230

1:38'36.373

 0.217 186.220 2  
14 O. PiastriMcLaren 81 51

+36.401

1:38'38.544

 2.171 186.152 2  
15 S. PerezCadillac-Ferrari 11 51

+41.400

1:38'43.543

 4.999 185.995 2  
dnf V. BottasCadillac-Ferrari 77 49

+2 Voltas

1:35'29.837

 2 Voltas 184.739 2  
dnf F. ColapintoAlpine 43 36

+15 Voltas

1:11'47.854

 13 Voltas 180.505 2  
dnf P. GaslyAlpine 10 35

+16 Voltas

1:07'36.051

 1 Volta 186.382 1  
dnf L. NorrisMcLaren 1 35

+16 Voltas

1:07'36.299

 0.248 186.371 1  
dnf A. AlbonWilliams 23 29

+22 Voltas

53'03.879

 6 Voltas 196.714    
dnf F. AlonsoAston Martin Racing 14 20

+31 Voltas

37'40.710

 9 Voltas 191.009 1  
dnf L. StrollAston Martin Racing 18 7

+44 Voltas

13'20.429

 13 Voltas 188.493    

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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