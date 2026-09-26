F1: 'Talvez tenham outros motivos'; Bortoleto critica tática da Audi em Baku após derrota para Nico

Gabriel Bortoleto fechou o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste sábado (26) apenas na 13ª colocação e ganhou posições ao aproveitar o 'caos' na Curva 1 após o safety car. O desempenho, porém, poderia ter sido melhor, segundo ele, não fosse um "erro" da Audi e uma estratégia de parada nos boxes que ele ainda não sabe o motivo concreto.

O brasileiro estava à frente de Nico Hulkenberg quando o primeiro carro de segurança foi acionado, depois que Alexander Albon bateu na barreira de proteção, mas voltou dos pit stops bem atrás do alemão. Isso aconteceu por que a equipe esperava, primeiramente, um golpe de sorte, mas optou pela parada na sequência.

Em entrevista ao SporTV após a corrida, ele revelou que a Audi, primeiramente, não chamaria o companheiro para a troca de pneus. "Falaram que ele ia ficar fora e tentar uma bandeira vermelha no final, a sorte ou alguma coisa", explicou Bortoleto, prejudicado por estar em ritmo mais lento. "Eu estava no modo de economia de combustível".

"Fiquei nisso até eles falarem que o Nico ia parar. Só que quando me avisaram, já era muito tarde para voltar ao modo corrida e acelerar e recuperar o tempo que perdi. Não vou ficar falando aqui, talvez tenham outros motivos, mas faz parte de corrida, assim". complementou o piloto.

No fim, nem ele e nem Hulkenberg pontuaram. O alemão chegou a 'flertar' com o top 10 após o segundo safety car, mas foi ultrapassado por Carlos Sainz nos momentos finais e terminou em 11º. Assim, a Audi saiu zerada, mas ainda com pontos positivos a se enxergar, de acordo com o brasileiro.

Brasileiro ficou à frente de Hulkenberg durante boa parte da corrida em Baku, mas caiu após o primeiro safety car. Foto de: Joe Portlock / Getty Images

"O ritmo que eu senti hoje nas curvas é o oposto do que a gente sofreu o final de semana todo, parecia que a gente estava passando por cima dos outros carros na nossa frente", avaliou Bortoleto, mais animado após uma classificação ruim e já projetando o GP do Bahrein. "Significa que podemos ver algo positivo na semana que vem".

Ele, porém, contestou novamente o que chamou de "erro" da Audi. "Pelo que a gente viu hoje na corrida, parecia que o ritmo era bom, mas eu fico chateado. Sair desse final de semana por sem pontuar e, de novo, com um erro desse", disse.

"A gente trouxe algumas atualizações no carro e eu acho que a maioria funcionou, mas creio que não é uma pista que encaixou. Eu pretendo, contudo, ver coisas positivas na semana que vem ou nas próximas etapas", concluiu o brasileiro.

Mesmo atrás do companheiro de Audi na corrida, Bortoleto segue à frente dele no campeonato de pilotos por três pontos. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Com o resultado do GP do Azerbaijão, Bortoleto segue com 10 pontos no Mundial de Pilotos, três à frente de Hulkenberg, que tem sete. Os colegas de Audi estão em 14º e 15º na tabela, respectivamente, enquanto a equipe é a oitava no campeonato de construtores.

A Fórmula 1 volta à ativa no fim de semana de 2 a 4 de outubro para o GP do Bahrein, que será excepcionalmente disputado no tradicional circuito de Sepang, na Malásia, nesta temporada. O GP de Singapura, de 9 a 11, fecha a rodada tripla.

Resultado completo do GP do Azerbaijão de Fórmula 1

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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