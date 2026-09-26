F1: 'Talvez tenham outros motivos'; Bortoleto critica tática da Audi em Baku após derrota para Nico
Brasileiro terminou em 13º no GP do Azerbaijão, enquanto companheiro de equipe foi o 11º depois de ultrapassá-lo durante o regime de safety car
Gabriel Bortoleto fechou o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste sábado (26) apenas na 13ª colocação e ganhou posições ao aproveitar o 'caos' na Curva 1 após o safety car. O desempenho, porém, poderia ter sido melhor, segundo ele, não fosse um "erro" da Audi e uma estratégia de parada nos boxes que ele ainda não sabe o motivo concreto.
O brasileiro estava à frente de Nico Hulkenberg quando o primeiro carro de segurança foi acionado, depois que Alexander Albon bateu na barreira de proteção, mas voltou dos pit stops bem atrás do alemão. Isso aconteceu por que a equipe esperava, primeiramente, um golpe de sorte, mas optou pela parada na sequência.
Em entrevista ao SporTV após a corrida, ele revelou que a Audi, primeiramente, não chamaria o companheiro para a troca de pneus. "Falaram que ele ia ficar fora e tentar uma bandeira vermelha no final, a sorte ou alguma coisa", explicou Bortoleto, prejudicado por estar em ritmo mais lento. "Eu estava no modo de economia de combustível".
"Fiquei nisso até eles falarem que o Nico ia parar. Só que quando me avisaram, já era muito tarde para voltar ao modo corrida e acelerar e recuperar o tempo que perdi. Não vou ficar falando aqui, talvez tenham outros motivos, mas faz parte de corrida, assim". complementou o piloto.
No fim, nem ele e nem Hulkenberg pontuaram. O alemão chegou a 'flertar' com o top 10 após o segundo safety car, mas foi ultrapassado por Carlos Sainz nos momentos finais e terminou em 11º. Assim, a Audi saiu zerada, mas ainda com pontos positivos a se enxergar, de acordo com o brasileiro.
Brasileiro ficou à frente de Hulkenberg durante boa parte da corrida em Baku, mas caiu após o primeiro safety car.
Foto de: Joe Portlock / Getty Images
"O ritmo que eu senti hoje nas curvas é o oposto do que a gente sofreu o final de semana todo, parecia que a gente estava passando por cima dos outros carros na nossa frente", avaliou Bortoleto, mais animado após uma classificação ruim e já projetando o GP do Bahrein. "Significa que podemos ver algo positivo na semana que vem".
Ele, porém, contestou novamente o que chamou de "erro" da Audi. "Pelo que a gente viu hoje na corrida, parecia que o ritmo era bom, mas eu fico chateado. Sair desse final de semana por sem pontuar e, de novo, com um erro desse", disse.
"A gente trouxe algumas atualizações no carro e eu acho que a maioria funcionou, mas creio que não é uma pista que encaixou. Eu pretendo, contudo, ver coisas positivas na semana que vem ou nas próximas etapas", concluiu o brasileiro.
Mesmo atrás do companheiro de Audi na corrida, Bortoleto segue à frente dele no campeonato de pilotos por três pontos.
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Com o resultado do GP do Azerbaijão, Bortoleto segue com 10 pontos no Mundial de Pilotos, três à frente de Hulkenberg, que tem sete. Os colegas de Audi estão em 14º e 15º na tabela, respectivamente, enquanto a equipe é a oitava no campeonato de construtores.
A Fórmula 1 volta à ativa no fim de semana de 2 a 4 de outubro para o GP do Bahrein, que será excepcionalmente disputado no tradicional circuito de Sepang, na Malásia, nesta temporada. O GP de Singapura, de 9 a 11, fecha a rodada tripla.
Resultado completo do GP do Azerbaijão de Fórmula 1
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|1
|G. RussellMercedes
|63
|51
|
1:38'02.143
|187.304
|2
|25
|2
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|51
|
+0.196
1:38'02.339
|0.196
|187.298
|2
|18
|3
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|51
|
+10.704
1:38'12.847
|10.508
|186.964
|2
|15
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|51
|
+14.136
1:38'16.279
|3.432
|186.855
|2
|12
|5
|A. AntonelliMercedes
|12
|51
|
+14.512
1:38'16.655
|0.376
|186.843
|2
|10
|6
|L. HamiltonFerrari
|44
|51
|
+22.382
1:38'24.525
|7.870
|186.594
|2
|8
|7
|A. LindbladRB
|41
|51
|
+31.159
1:38'33.302
|8.777
|186.317
|2
|6
|8
|E. OconHaas F1 Team
|31
|51
|
+31.189
1:38'33.332
|0.030
|186.316
|2
|4
|9
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|51
|
+31.929
1:38'34.072
|0.740
|186.293
|2
|2
|10
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|51
|
+32.416
1:38'34.559
|0.487
|186.277
|3
|1
|11
|N. HulkenbergAudi
|27
|51
|
+33.231
1:38'35.374
|0.815
|186.252
|2
|12
|L. LawsonRB
|30
|51
|
+34.013
1:38'36.156
|0.782
|186.227
|2
|13
|G. BortoletoAudi
|5
|51
|
+34.230
1:38'36.373
|0.217
|186.220
|2
|14
|O. PiastriMcLaren
|81
|51
|
+36.401
1:38'38.544
|2.171
|186.152
|2
|15
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|51
|
+41.400
1:38'43.543
|4.999
|185.995
|2
|dnf
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|49
|
+2 Voltas
1:35'29.837
|2 Voltas
|184.739
|2
|dnf
|F. ColapintoAlpine
|43
|36
|
+15 Voltas
1:11'47.854
|13 Voltas
|180.505
|2
|dnf
|P. GaslyAlpine
|10
|35
|
+16 Voltas
1:07'36.051
|1 Volta
|186.382
|1
|dnf
|L. NorrisMcLaren
|1
|35
|
+16 Voltas
1:07'36.299
|0.248
|186.371
|1
|dnf
|A. AlbonWilliams
|23
|29
|
+22 Voltas
53'03.879
|6 Voltas
|196.714
|dnf
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|20
|
+31 Voltas
37'40.710
|9 Voltas
|191.009
|1
|dnf
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|7
|
+44 Voltas
13'20.429
|13 Voltas
|188.493
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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