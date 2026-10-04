F1: Bortoleto se desculpa por '"acabar com corrida" de Sainz e dele próprio na Malásia

Gabriel Bortoleto assumiu a responsabilidade pelo toque em Carlos Sainz no GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 deste domingo (4) que estragou sua corrida e a do espanhol. O brasileiro tratou de se desculpar com o espanhol tanto interno quanto publicamente e lamentou perder a chance do que poderia ter sido até um top 8.

Na primeira ronda de pit stops, que aconteceu bem cedo na prova por conta das mudanças climáticas, o piloto de 21 anos subiu para a oitava colocação e tinha várias voltas de pneu macio pela frente. Tudo ruiu, porém, quando ele acertou o adversário da Williams ao tentar a ultrapassagem, danificou sua asa e ainda foi punido em 10 segundos.

Com o carro avariado, Bortoleto foi novamente aos boxes e despencou no grid. A Audi ainda tentou remediar colocando pneus duros e pedindo para ele conservá-los até o final da corrida, para que não parasse mais. Só que ele seguiu com problemas no equipamento e não teve ritmo para alcançar o pelotão.

"Quero pedir desculpas e reconhecer o meu erro com o Carlos [Sainz]", expressou Gabriel ao SporTV, explicando o acidente na sequência. "Ele abriu e eu vi uma oportunidade de passar, mas acabei não percebendo que estava um pouco molhado, que parte interna da curva 2 não estava 100% seca. Eu travei e bati Ali, acabou minha corrida e a dele", disse.

A situação ficou ainda pior quando ele percebeu que não poderia extrair o máximo do carro, apesar de achar que o cenário não seria tão diferente se não tivesse danos. "A gente foi lá para trás e tive dano na asa dianteira. E depois que cumpri a penalização, fiquei correndo sozinho", relembrou.

"Tive alguns problemas no carro também, não podia usar a abertura. Não ia mudar nada, funcionando ou não, depois do meu erro. Pensei que hoje realmente era um dia de somar pontos, acho que tinha possibilidade", lamentou o brasileiro.

Bortoleto largaria da 10ª colocação, mas ao fim da volta de aquecimento sob o safety car por conta da chuva, ele, de pneus de pista seca, foi um dos pilotos a parar nos boxes antes da luz verde e saiu do pit lane. Naquele momento, travava-se uma 'guerra de estratégias' pela água ter parado de cair e a pista, secado rapidamente.

As primeiras voltas do GP do Bahrein na Malásia, porém, foram percorridas com o autódromo ainda molhado e os compostos de faixa verde rendiam bem mais. Em suma, quem trocou o quanto antes - caso do brasileiro, escalou o pelotão.

Brasileiro começou corrida na Malásia com pneus que não eram os ideais, mas escalou no pelotão após troca rápida e safety car, até colisão. Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Por que a Audi mudou de ideia com pneus no GP do Bahrein na Malásia?

A ideia da Audi de começar o GP de slicks parecia ser a melhor pelas análises dele e da equipe. "Acho que todas as variáveis que olhamos estavam indicando que era seco", explicou Bortoleto. "Obviamente, estávamos errados, porque tive que trocar antes mesmo da largada".

Após o caos inicial, ele surgiu na nona posição e conseguiu uma 'parada grátis' quando Alexander Albon abandonou e a direção de prova acionou o safety car real, que permitiu que todos de intermediários colocassem os macios no momento certo e com a corrida em ritmo lento. Em seguida, contudo, ocorreu a colisão com Sainz.

O GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 terminou com vitória de Max Verstappen, a primeira dele e da Red Bull no ano e com motor próprio. Andrea Kimi Antonelli ficou em segundo com a Mercedes para estender sua vantagem na liderança do Mundial e Lewis Hamilton foi o terceiro para subir ao pódio mais uma vez com a Ferrari.

Confira o resultado completo do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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