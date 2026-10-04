F1: Bortoleto se desculpa por '"acabar com corrida" de Sainz e dele próprio na Malásia
Brasileiro fazia início de prova promissor no circuito de Sepang até bater em espanhol, danificar seu carro e leva penalidade de 10 segundos
Gabriel Bortoleto assumiu a responsabilidade pelo toque em Carlos Sainz no GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 deste domingo (4) que estragou sua corrida e a do espanhol. O brasileiro tratou de se desculpar com o espanhol tanto interno quanto publicamente e lamentou perder a chance do que poderia ter sido até um top 8.
Na primeira ronda de pit stops, que aconteceu bem cedo na prova por conta das mudanças climáticas, o piloto de 21 anos subiu para a oitava colocação e tinha várias voltas de pneu macio pela frente. Tudo ruiu, porém, quando ele acertou o adversário da Williams ao tentar a ultrapassagem, danificou sua asa e ainda foi punido em 10 segundos.
Com o carro avariado, Bortoleto foi novamente aos boxes e despencou no grid. A Audi ainda tentou remediar colocando pneus duros e pedindo para ele conservá-los até o final da corrida, para que não parasse mais. Só que ele seguiu com problemas no equipamento e não teve ritmo para alcançar o pelotão.
"Quero pedir desculpas e reconhecer o meu erro com o Carlos [Sainz]", expressou Gabriel ao SporTV, explicando o acidente na sequência. "Ele abriu e eu vi uma oportunidade de passar, mas acabei não percebendo que estava um pouco molhado, que parte interna da curva 2 não estava 100% seca. Eu travei e bati Ali, acabou minha corrida e a dele", disse.
A situação ficou ainda pior quando ele percebeu que não poderia extrair o máximo do carro, apesar de achar que o cenário não seria tão diferente se não tivesse danos. "A gente foi lá para trás e tive dano na asa dianteira. E depois que cumpri a penalização, fiquei correndo sozinho", relembrou.
"Tive alguns problemas no carro também, não podia usar a abertura. Não ia mudar nada, funcionando ou não, depois do meu erro. Pensei que hoje realmente era um dia de somar pontos, acho que tinha possibilidade", lamentou o brasileiro.
Bortoleto largaria da 10ª colocação, mas ao fim da volta de aquecimento sob o safety car por conta da chuva, ele, de pneus de pista seca, foi um dos pilotos a parar nos boxes antes da luz verde e saiu do pit lane. Naquele momento, travava-se uma 'guerra de estratégias' pela água ter parado de cair e a pista, secado rapidamente.
As primeiras voltas do GP do Bahrein na Malásia, porém, foram percorridas com o autódromo ainda molhado e os compostos de faixa verde rendiam bem mais. Em suma, quem trocou o quanto antes - caso do brasileiro, escalou o pelotão.
Brasileiro começou corrida na Malásia com pneus que não eram os ideais, mas escalou no pelotão após troca rápida e safety car, até colisão.
Foto de: Joe Portlock / Getty Images
Por que a Audi mudou de ideia com pneus no GP do Bahrein na Malásia?
A ideia da Audi de começar o GP de slicks parecia ser a melhor pelas análises dele e da equipe. "Acho que todas as variáveis que olhamos estavam indicando que era seco", explicou Bortoleto. "Obviamente, estávamos errados, porque tive que trocar antes mesmo da largada".
Após o caos inicial, ele surgiu na nona posição e conseguiu uma 'parada grátis' quando Alexander Albon abandonou e a direção de prova acionou o safety car real, que permitiu que todos de intermediários colocassem os macios no momento certo e com a corrida em ritmo lento. Em seguida, contudo, ocorreu a colisão com Sainz.
O GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 terminou com vitória de Max Verstappen, a primeira dele e da Red Bull no ano e com motor próprio. Andrea Kimi Antonelli ficou em segundo com a Mercedes para estender sua vantagem na liderança do Mundial e Lewis Hamilton foi o terceiro para subir ao pódio mais uma vez com a Ferrari.
Confira o resultado completo do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|1
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|55
|
1:47'14.808
|170.563
|3
|25
|2
|A. AntonelliMercedes
|12
|55
|
+2.307
1:47'17.115
|2.307
|170.502
|3
|18
|3
|L. HamiltonFerrari
|44
|55
|
+4.919
1:47'19.727
|2.612
|170.433
|2
|15
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|55
|
+7.258
1:47'22.066
|2.339
|170.371
|4
|12
|5
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|55
|
+8.571
1:47'23.379
|1.313
|170.337
|3
|10
|6
|O. PiastriMcLaren
|81
|55
|
+9.454
1:47'24.262
|0.883
|170.313
|4
|8
|7
|L. LawsonRB
|30
|55
|
+12.753
1:47'27.561
|3.299
|170.226
|3
|6
|8
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|55
|
+13.372
1:47'28.180
|0.619
|170.210
|3
|4
|9
|L. NorrisMcLaren
|1
|55
|
+13.993
1:47'28.801
|0.621
|170.193
|3
|2
|10
|A. LindbladRB
|41
|55
|
+15.928
1:47'30.736
|1.935
|170.142
|3
|1
|11
|N. HulkenbergAudi
|27
|55
|
+17.404
1:47'32.212
|1.476
|170.103
|4
|12
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|55
|
+18.052
1:47'32.860
|0.648
|170.086
|4
|13
|F. ColapintoAlpine
|43
|55
|
+18.997
1:47'33.805
|0.945
|170.061
|3
|14
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|55
|
+22.305
1:47'37.113
|3.308
|169.974
|3
|15
|E. OconHaas F1 Team
|31
|55
|
+22.532
1:47'37.340
|0.227
|169.968
|3
|16
|P. GaslyAlpine
|10
|55
|
+23.315
1:47'38.123
|0.783
|169.948
|4
|17
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|55
|
+25.431
1:47'40.239
|2.116
|169.892
|3
|18
|G. BortoletoAudi
|5
|55
|
+28.233
1:47'43.041
|2.802
|169.818
|5
|19
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|55
|
+29.310
1:47'44.118
|1.077
|169.790
|7
|dnf
|G. RussellMercedes
|63
|49
|
+6 Voltas
1:35'38.170
|6 Voltas
|170.405
|3
|dnf
|A. AlbonWilliams
|23
|41
|
+14 Voltas
1:19'05.042
|8 Voltas
|172.428
|3
|dnf
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|7
|
+48 Voltas
17'29.083
|34 Voltas
|133.179
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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