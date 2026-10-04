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F1: Bortoleto se desculpa por '"acabar com corrida" de Sainz e dele próprio na Malásia

Brasileiro fazia início de prova promissor no circuito de Sepang até bater em espanhol, danificar seu carro e leva penalidade de 10 segundos

Fabio Tarnapolsky Guilherme Longo
Editado:

Gabriel Bortoleto assumiu a responsabilidade pelo toque em Carlos Sainz no GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 deste domingo (4) que estragou sua corrida e a do espanhol. O brasileiro tratou de se desculpar com o espanhol tanto interno quanto publicamente e lamentou perder a chance do que poderia ter sido até um top 8.

Na primeira ronda de pit stops, que aconteceu bem cedo na prova por conta das mudanças climáticas, o piloto de 21 anos subiu para a oitava colocação e tinha várias voltas de pneu macio pela frente. Tudo ruiu, porém, quando ele acertou o adversário da Williams ao tentar a ultrapassagem, danificou sua asa e ainda foi punido em 10 segundos.

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Com o carro avariado, Bortoleto foi novamente aos boxes e despencou no grid. A Audi ainda tentou remediar colocando pneus duros e pedindo para ele conservá-los até o final da corrida, para que não parasse mais. Só que ele seguiu com problemas no equipamento e não teve ritmo para alcançar o pelotão.

"Quero pedir desculpas e reconhecer o meu erro com o Carlos [Sainz]", expressou Gabriel ao SporTV, explicando o acidente na sequência. "Ele abriu e eu vi uma oportunidade de passar, mas acabei não percebendo que estava um pouco molhado, que parte interna da curva 2 não estava 100% seca. Eu travei e bati Ali, acabou minha corrida e a dele", disse.

A situação ficou ainda pior quando ele percebeu que não poderia extrair o máximo do carro, apesar de achar que o cenário não seria tão diferente se não tivesse danos. "A gente foi lá para trás e tive dano na asa dianteira. E depois que cumpri a penalização, fiquei correndo sozinho", relembrou.

 

"Tive alguns problemas no carro também, não podia usar a abertura. Não ia mudar nada, funcionando ou não, depois do meu erro. Pensei que hoje realmente era um dia de somar pontos, acho que tinha possibilidade", lamentou o brasileiro.

Bortoleto largaria da 10ª colocação, mas ao fim da volta de aquecimento sob o safety car por conta da chuva, ele, de pneus de pista seca, foi um dos pilotos a parar nos boxes antes da luz verde e saiu do pit lane. Naquele momento, travava-se uma 'guerra de estratégias' pela água ter parado de cair e a pista, secado rapidamente.

As primeiras voltas do GP do Bahrein na Malásia, porém, foram percorridas com o autódromo ainda molhado e os compostos de faixa verde rendiam bem mais. Em suma, quem trocou o quanto antes - caso do brasileiro, escalou o pelotão.

Brasileiro começou corrida na Malásia com pneus que não eram os ideais, mas escalou no pelotão após troca rápida e safety car, até colisão.

Brasileiro começou corrida na Malásia com pneus que não eram os ideais, mas escalou no pelotão após troca rápida e safety car, até colisão.

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Por que a Audi mudou de ideia com pneus no GP do Bahrein na Malásia?

A ideia da Audi de começar o GP de slicks parecia ser a melhor pelas análises dele e da equipe. "Acho que todas as variáveis que olhamos estavam indicando que era seco", explicou Bortoleto. "Obviamente, estávamos errados, porque tive que trocar antes mesmo da largada".

Após o caos inicial, ele surgiu na nona posição e conseguiu uma 'parada grátis' quando Alexander Albon abandonou e a direção de prova acionou o safety car real, que permitiu que todos de intermediários colocassem os macios no momento certo e com a corrida em ritmo lento. Em seguida, contudo, ocorreu a colisão com Sainz.

O GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 terminou com vitória de Max Verstappen, a primeira dele e da Red Bull no ano e com motor próprio. Andrea Kimi Antonelli ficou em segundo com a Mercedes para estender sua vantagem na liderança do Mundial e Lewis Hamilton foi o terceiro para subir ao pódio mais uma vez com a Ferrari.

Confira o resultado completo do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos
1 M. VerstappenRed Bull Racing 3 55

1:47'14.808

   170.563 3 25
2 A. AntonelliMercedes 12 55

+2.307

1:47'17.115

 2.307 170.502 3 18
3 L. HamiltonFerrari 44 55

+4.919

1:47'19.727

 2.612 170.433 2 15
4 C. LeclercFerrari 16 55

+7.258

1:47'22.066

 2.339 170.371 4 12
5 I. HadjarRed Bull Racing 6 55

+8.571

1:47'23.379

 1.313 170.337 3 10
6 O. PiastriMcLaren 81 55

+9.454

1:47'24.262

 0.883 170.313 4 8
7 L. LawsonRB 30 55

+12.753

1:47'27.561

 3.299 170.226 3 6
8 F. AlonsoAston Martin Racing 14 55

+13.372

1:47'28.180

 0.619 170.210 3 4
9 L. NorrisMcLaren 1 55

+13.993

1:47'28.801

 0.621 170.193 3 2
10 A. LindbladRB 41 55

+15.928

1:47'30.736

 1.935 170.142 3 1
11 N. HulkenbergAudi 27 55

+17.404

1:47'32.212

 1.476 170.103 4  
12 L. StrollAston Martin Racing 18 55

+18.052

1:47'32.860

 0.648 170.086 4  
13 F. ColapintoAlpine 43 55

+18.997

1:47'33.805

 0.945 170.061 3  
14 O. BearmanHaas F1 Team 87 55

+22.305

1:47'37.113

 3.308 169.974 3  
15 E. OconHaas F1 Team 31 55

+22.532

1:47'37.340

 0.227 169.968 3  
16 P. GaslyAlpine 10 55

+23.315

1:47'38.123

 0.783 169.948 4  
17 C. Sainz Jr.Williams 55 55

+25.431

1:47'40.239

 2.116 169.892 3  
18 G. BortoletoAudi 5 55

+28.233

1:47'43.041

 2.802 169.818 5  
19 S. PerezCadillac-Ferrari 11 55

+29.310

1:47'44.118

 1.077 169.790 7  
dnf G. RussellMercedes 63 49

+6 Voltas

1:35'38.170

 6 Voltas 170.405 3  
dnf A. AlbonWilliams 23 41

+14 Voltas

1:19'05.042

 8 Voltas 172.428 3  
dnf V. BottasCadillac-Ferrari 77 7

+48 Voltas

17'29.083

 34 Voltas 133.179    

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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