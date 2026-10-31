O final de semana do GP do México de Fórmula 1 começou desastroso para Gabriel Bortoleto. O brasileiro, que ficou de fora do Q1 para dar lugar a Freddie Slater no teste de novatos, praticamente não andou no TL2 e TL3 por conta de problemas do carro, mas, mesmo assim, passou ao Q2 e será o 14º no grid. Para ele, o motivo do avanço foi o puro timing na pista.

Atrás apenas de postulantes à pole na primeira fase do quali, ele avançou à segunda parte a apenas três décimos de Lewis Hamilton, que terminou também com a pole position. A distância para o Q3, porém, foi de quatro décimos em relação ao tempo de Pierre Gasly, que fechou o top 10. Segundo o piloto de 22 anos, ele e equipe ficaram sem ideias para melhorar a marca.

"Eu fiz aquela volta no Q1 porque a pista estava boa para o carro naquela hora, mas ela foi evoluindo e a gente não sabia o que fazer", contou Bortoleto à Globo após a classificação. No fim, a ausência nos treinos livres realmente fez diferença. "[Pois] são feitos para entender cada momento do carro e a evolução de pista".

Apesar de contente em 'salvar' o fim de semana, o sentimento geral é de frustração, tanto dele quanto da Audi, justamente pela pouca quilometragem. "Todo mundo está chateado por não ter andado no fim de semana, mas ninguém faz de propósito. Infelizmente, foi uma sessão de azar um em cima do outro".

Brasileiro elogiou trabalho da Audi na troca de potência de seu carro, mas disse que todos ficaram chateados com as quebras. Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Vale lembrar que a escuderia trocou a unidade de potência de seu carro entre o TL3 e a classificação, ou seja, além do tempo em que não andou, ainda estava com outro componente do que o que iniciou o fim de semana. Por isso, bem ou mal, o resultado acabou surpreendendo, mas podia ter mais. "Imagina o quanto dava para progredir? Dava para encontrar um caminhão de tempo", lamentou.

Para a corrida, Bortoleto acredita que será preciso tomar muito cuidado com a confiabilidade e aproximação. "Todo mundo está sofrendo com o superaquecimento". Talvez nem dê para andar atrás dos carros amanhã, senão, vai tudo explodir", concluiu o brasileiro.

O GP do México de Fórmula 1 está marcado para as 17h (no horário de Brasília) do próximo domingo (1º). O SporTV transmite a corrida para a TV fechada no Brasil, enquanto o Globoplay e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com acompanha em tempo real.

Confira o grid de largada completo para o GP do México de F1

1 Lewis Hamilton

(Ferrari)





2

George Russell

(Mercedes) 3 Charles Leclerc

(Ferrari)





4

Kimi Antonelli

(Mercedes) 5 Max Verstappen (P) +1

(Red Bull)





6

Lando Norris

(McLaren) 7 Isack Hadjar

(Red Bull)





8

Arvid Lindblad

(Racing Bulls) 9 Liam Lawson (P) +1

(Racing Bulls)





10

Pierre Gasly

(Alpine) 11 Nico Hülkenberg

(Audi)





12

Franco Colapinto

(Alpine) 13 Oscar Piastri

(McLaren)





14

Gabriel Bortoleto

(Audi) 15 Oliver Bearman

(Haas)





16

Carlos Sainz

(Williams) 17 Alexander Albon

(Williams)





18

Fernando Alonso

(Aston Martin) 19 Ryo Hirakawa

(Haas)





20

Lance Stroll

(Aston Martin) 21 Sergio Pérez

(Cadillac)





22

Valtteri Bottas

(Cadillac)

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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