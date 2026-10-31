F1: Bortoleto troca motor antes de quali do GP do México e corre risco de punição
Brasileiro teve problemas no TL3, em que perdeu potência do motor logo na volta inicial, abandonou e teve que mudar o equipamento
Bortoleto teve problemas no TL3 do GP do México de F1 e, com isso, a Audi trocou seu motor.
Foto de: LAT Images
Gabriel Bortoleto voltou a ter problemas no autódromo Hermanos Rodríguez e praticamente não disputou o TL3 do GP do México de Fórmula 1 deste sábado (31). Depois de só ter andado nos momentos finais da segunda sessão, ele apresentou perda de potência no começo da última antes da classificação, abandonou e a Audi anunciou que trocará sua unidade de potência.
A equipe não confirmou se utilizará um novo componente ou um antigo do rol da temporada. O brasileiro já havia sido sancionado com cinco posições no grid por alterar componentes eletrônicos de seu carro e, agora, corre o risco de outra penalidade.
Assim que saiu à pista no TL3, Bortoleto relatou no rádio que tinha dificuldades com o motor. Nas imagens de transmissão, era possível ver que saía fumaça de seu equipamento e que ele não conseguia manter uma velocidade constante.
A Audi o chamou de volta à pista e os mecânicos começaram um trabalho intenso para tentar recuperar o carro, mas isso não foi possível e, com isso, ele saiu do treino. Mais tarde, foi confirmada a alteração.
"O carro de Gabriel apresentou um problema técnico no início do terceiro treino livre, o que encerrou sua sessão precocemente", divulgou a fabricante em publicação no X (antigo Twitter). "A equipe trocou pela troca da unidade de potência e, agora, prepara o carro para a classificação".
Brasileiro ficou apenas alguns minutos na pista do Hermanos Rodríguez antes de abandonar o TL3.
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
Não foi a primeira vez no fim de semana que Bortoleto saiu prejudicado. Ele só participou dos últimos 15 minutos do TL2, também por dificuldades técnicas, e nem teve quilometragem no TL1, já que a Audi colocou Freddie Slater em seu lugar durante o teste de novatos.
No total, o brasileiro registrou cerca de 20 minutos de pista ao longo do tempo no México. Em compensação, seu companheiro de garagem, Nico Hulkenberg, apresentou melhora constante ao longo das três sessões e figurou na 11ª colocação do último treino antes do quali.
A classificação no Hermanos Rodríguez está marcada para as 18h deste sábado (31), com transmissão do SporTV na TV fechada e no Globoplay e F1 TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.
Resultado completo do TL3 para o GP do México de F1
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|L. NorrisMcLaren
|1
|26
|
1'17.600
|S
|199.670
|2
|A. AntonelliMercedes
|12
|24
|
+0.001
1'17.601
|0.001
|S
|199.667
|3
|C. LeclercFerrari
|16
|21
|
+0.117
1'17.717
|0.116
|S
|199.369
|4
|O. PiastriMcLaren
|81
|20
|
+0.195
1'17.795
|0.078
|S
|199.169
|5
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|21
|
+0.351
1'17.951
|0.156
|S
|198.771
|6
|L. HamiltonFerrari
|44
|18
|
+0.469
1'18.069
|0.118
|S
|198.470
|7
|G. RussellMercedes
|63
|27
|
+0.507
1'18.107
|0.038
|S
|198.374
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|19
|
+0.509
1'18.109
|0.002
|S
|198.368
|9
|L. LawsonRB
|30
|28
|
+0.513
1'18.113
|0.004
|S
|198.358
|10
|A. LindbladRB
|41
|29
|
+0.537
1'18.137
|0.024
|S
|198.297
|11
|N. HulkenbergAudi
|27
|32
|
+0.960
1'18.560
|0.423
|S
|197.230
|12
|F. ColapintoAlpine
|43
|31
|
+1.052
1'18.652
|0.092
|S
|196.999
|13
|P. GaslyAlpine
|10
|26
|
+1.074
1'18.674
|0.022
|S
|196.944
|14
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|25
|
+1.250
1'18.850
|0.176
|S
|196.504
|15
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|22
|
+1.327
1'18.927
|0.077
|S
|196.313
|16
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|22
|
+1.614
1'19.214
|0.287
|S
|195.601
|17
|A. AlbonWilliams
|23
|26
|
+1.701
1'19.301
|0.087
|S
|195.387
|18
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|21
|
+1.776
1'19.376
|0.075
|S
|195.202
|19
|R. HirakawaHaas F1 Team
|50
|32
|
+1.904
1'19.504
|0.128
|S
|194.888
|20
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|22
|
+2.742
1'20.342
|0.838
|S
|192.855
|21
|G. BortoletoAudi
|5
|2
|
|S
|22
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|1
|
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