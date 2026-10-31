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F1: Bortoleto troca motor antes de quali do GP do México e corre risco de punição

Brasileiro teve problemas no TL3, em que perdeu potência do motor logo na volta inicial, abandonou e teve que mudar o equipamento

Fabio Tarnapolsky
Publicado:
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Gabriel Bortoleto: Früher bin ich mit Kimi Antonelli in Misano Tandem gefahren

Bortoleto teve problemas no TL3 do GP do México de F1 e, com isso, a Audi trocou seu motor.

Foto de: LAT Images

Gabriel Bortoleto voltou a ter problemas no autódromo Hermanos Rodríguez e praticamente não disputou o TL3 do GP do México de Fórmula 1 deste sábado (31). Depois de só ter andado nos momentos finais da segunda sessão, ele apresentou perda de potência no começo da última antes da classificação, abandonou e a Audi anunciou que trocará sua unidade de potência.

A equipe não confirmou se utilizará um novo componente ou um antigo do rol da temporada. O brasileiro já havia sido sancionado com cinco posições no grid por alterar componentes eletrônicos de seu carro e, agora, corre o risco de outra penalidade.

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Assim que saiu à pista no TL3, Bortoleto relatou no rádio que tinha dificuldades com o motor. Nas imagens de transmissão, era possível ver que saía fumaça de seu equipamento e que ele não conseguia manter uma velocidade constante.

A Audi o chamou de volta à pista e os mecânicos começaram um trabalho intenso para tentar recuperar o carro, mas isso não foi possível e, com isso, ele saiu do treino. Mais tarde, foi confirmada a alteração.

"O carro de Gabriel apresentou um problema técnico no início do terceiro treino livre, o que encerrou sua sessão precocemente", divulgou a fabricante em publicação no X (antigo Twitter). "A equipe trocou pela troca da unidade de potência e, agora, prepara o carro para a classificação".

Brasileiro ficou apenas alguns minutos na pista do Hermanos Rodríguez antes de abandonar o TL3.

Brasileiro ficou apenas alguns minutos na pista do Hermanos Rodríguez antes de abandonar o TL3.

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Não foi a primeira vez no fim de semana que Bortoleto saiu prejudicado. Ele só participou dos últimos 15 minutos do TL2, também por dificuldades técnicas, e nem teve quilometragem no TL1, já que a Audi colocou Freddie Slater em seu lugar durante o teste de novatos.

No total, o brasileiro registrou cerca de 20 minutos de pista ao longo do tempo no México. Em compensação, seu companheiro de garagem, Nico Hulkenberg, apresentou melhora constante ao longo das três sessões e figurou na 11ª colocação do último treino antes do quali.

A classificação no Hermanos Rodríguez está marcada para as 18h deste sábado (31), com transmissão do SporTV na TV fechada e no Globoplay e F1 TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.

Resultado completo do TL3 para o GP do México de F1

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 L. NorrisMcLaren 1 26

1'17.600

   S 199.670
2 A. AntonelliMercedes 12 24

+0.001

1'17.601

 0.001 S 199.667
3 C. LeclercFerrari 16 21

+0.117

1'17.717

 0.116 S 199.369
4 O. PiastriMcLaren 81 20

+0.195

1'17.795

 0.078 S 199.169
5 M. VerstappenRed Bull Racing 3 21

+0.351

1'17.951

 0.156 S 198.771
6 L. HamiltonFerrari 44 18

+0.469

1'18.069

 0.118 S 198.470
7 G. RussellMercedes 63 27

+0.507

1'18.107

 0.038 S 198.374
8 I. HadjarRed Bull Racing 6 19

+0.509

1'18.109

 0.002 S 198.368
9 L. LawsonRB 30 28

+0.513

1'18.113

 0.004 S 198.358
10 A. LindbladRB 41 29

+0.537

1'18.137

 0.024 S 198.297
11 N. HulkenbergAudi 27 32

+0.960

1'18.560

 0.423 S 197.230
12 F. ColapintoAlpine 43 31

+1.052

1'18.652

 0.092 S 196.999
13 P. GaslyAlpine 10 26

+1.074

1'18.674

 0.022 S 196.944
14 F. AlonsoAston Martin Racing 14 25

+1.250

1'18.850

 0.176 S 196.504
15 O. BearmanHaas F1 Team 87 22

+1.327

1'18.927

 0.077 S 196.313
16 C. Sainz Jr.Williams 55 22

+1.614

1'19.214

 0.287 S 195.601
17 A. AlbonWilliams 23 26

+1.701

1'19.301

 0.087 S 195.387
18 L. StrollAston Martin Racing 18 21

+1.776

1'19.376

 0.075 S 195.202
19 R. HirakawaHaas F1 Team 50 32

+1.904

1'19.504

 0.128 S 194.888
20 V. BottasCadillac-Ferrari 77 22

+2.742

1'20.342

 0.838 S 192.855
21 G. BortoletoAudi 5 2

 

   S  
22 S. PerezCadillac-Ferrari 11 1

 

      

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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