Gabriel Bortoleto teve uma sexta-feira agitada no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1. Apesar de ter batido no fim do TL1, o brasileiro foi nono na primeira sessão e conseguiu voltar para o TL2, o qual finalizou na décima sexta colocação. O companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, foi 10° no primeiro treino e 19° no segundo.

"O dia começou bem. Eu estava cofortável no carro, buscando o limite e mantendo um ritmo forte. Infelizmente, tive uma pequena escapada — e como dissemos antes do fim de semana, essa pista não perdoa erros. Tentei corrigir e até consegui, mas, infelizmente, foi um pouco tarde demais", disse o piloto da Sauber.

Bortoleto chegou a ocupar a posição de segundo mais rápido ainda no TL1, com pneus médios, mas logo foi superado por outros pilotos e teve o incidente no último minuto da sessão. "Felizmente, o carro escapou de frente, então o dano foi pequeno e conseguimos consertar depois da sessão".

O brasileiro também agradeceu a equipe pelo trabalho de recuperação e já está pensando no sábado: "Gostaria de agradecer a todos os mecânicos por resolverem tudo tão rapidamente. O TL2 correu bem, tudo voltou a parecer certo e conseguimos continuar exatamente de onde paramos, coletando dados valiosos para amanhã".

