Gabriel Bortoleto ficou a apenas 32 milésimos de entrar no Q3 dos treinos classificatórios do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, sendo superado pelo Racing Bulls de Liam Lawson. O brasileiro da Audi revelou que forçou demais na última tentativa do Q2, em boa parte por problemas no carro durante o Q1.

Bortoleto, em entrevista ao SporTV, afirmou que ter ficado de fora de boa parte do Q1 por problemas no câmbio do carro o atrapalhou na tentativa de encontrar a aderência ideal no Q2, mas que forçou demais na sexta curva durante sua última tentativa para passar para o Q3.

"É, eu acho que como eu fiquei meio que de fora no Q1, eu estava tentando me achar ali com a quantidade de grip [aderência] que eu tinha".

"Eu, na verdade, acho que eu tentei um pouquinho de mais na curva 6, eu perdi a traseira do carro. Me mantive na pista, mas no meu delta ali eu perdi um décimo e meio, dois décimos comparado à volta anterior, mas o resto da volta foi, foi muito bom".

O piloto de 21 anos revelou que ficou chateado por ter ficado tão próximo de passar para o Q3, especialmente pelo duelo com a Racing Bulls que é um tema ao longo da temporada: "Depois que eu fiquei sabendo que eu fiquei de fora do Q3 por 30 milésimos, eu fiquei chateado, obviamente".

"Eu acho que eu poderia ter feito um pouquinho melhor nessa curva. E ter ficado na frente da Racing Bulls, que é a equipe que a gente tem tentado competir o final de semana todo, a Áustria inteira também, então..."

"Mas bom, amanhã é um novo dia, a gente tem corrida. A gente tem que focar agora em tentar fazer uma boa largada e fazer uma boa corrida".

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sobre a largada de domingo e a projeção para a corrida principal de Silverstone, Bortoleto deixou claro que o R26 segue com problemas no início das provas, mas afirmou que a Audi tem um bom carro para o GP da Grã-Bretanha.

"Olha, eu acho que se a gente conseguir largar bem, é, que é algo que, de novo, que a gente tem sofrido esse final de semana, é ditar o ritmo ali com as Racing Bulls, tentar colocar volta atrás de volta".

"Eu sei que a gente tem um carro bom de corrida, a gente tem um carro que é bom nas curvas comparado a eles, então acho que tem uma chance de a gente estar competitivo amanhã na corrida para somar pontos. É, mas vamos passo a passo. Como eu disse, vamos largar e de lá a gente começa a nossa corrida", concluiu.

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