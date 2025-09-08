Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1: Bortoleto lamenta interrupção da batalha com Alonso por quebra do Aston Martin em Monza

Brasileiro da Sauber revelou o que conversou com o bicampeão, que é seu empresário desde a F3, antes do GP da Itália

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto é agenciado pela A14, de propriedade de Fernando Alonso, e parece que o destino gosta de reunir aluno e mentor em quase todas as corridas. No GP da Itália de Fórmula 1, o espanhol batalhou com o piloto da Sauber, chegando a passá-lo nos boxes, mas abandonando voltas depois. O brasileiro lamentou que a disputa acabou cedo e revelou o que o bicampeão brincou antes da prova em Monza.

Leia também:

Falando aos microfones da F1 TV, o brasileiro revelou que Alonso havia prometido seguir ele antes da corrida, embora tenha sido mais esperto nos boxes.

 

"Com Fernando é complicado. Antes da corrida, ele me disse: 'Eu só preciso do seu slipstream. Não tenho velocidade máxima, não vou ultrapassar você'", disse ele, enquanto os entrevistadores Juan Pablo Montoya, Jolyon Palmer Jacques Villeneuve riam da astúcia do bicampeão. "E na freada para o pitlane", continuou Bortoleto, "vi muita fumaça atrás e pensei 'ah, vou ser destruído agora'. Ele fez uma entrada incrível e um pitstop melhor, sim".

Falando à DAZN F1, o piloto da Sauber não deu desculpas, mas apontou que ele também não tinha feito o pitstop mais rápido. "Imagino que ele queria me fazer um undercut no pitlane, e foi o que ele fez. Na verdade, ele fez um bom trabalho, entrou nos boxes muito bem, eu tive um pouco de dificuldade, ultrapassei um pouco e a equipe não conseguiu tirar a frente direita muito bem. É claro que tenho minha parcela de culpa, foi um pouco difícil".

"Foi bom lutar com ele até aquela parada. Não sei o que aconteceu com ele, ele passou por cima de uma zebra e havia muita fumaça saindo de seu carro", disse ele sobre o abandono de Fernando.

Depois que Bortoleto passou Alonso na largada, na 7ª volta Lewis Hamilton passou os dois, e um trem de DRS foi se formando gradualmente, liderado por Bortoleto e seguido por Alonso, Yuki Tsunoda, Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alex Albon, Esteban Ocon e Lance Stroll, do 7º ao 15º lugar.

Apesar de seu pupilo ter administrado Alonso conseguiu se manter próximo e, de fato, desbancar Tsunoda, que não pode ativar o DRS e quebrou o 'trenzinho'. Até que, na volta 19, veio a parada e o truque de Fernando.

Então, na volta 25, ele passou por cima da zebra na saída da curva Ascari e a suspensão do Aston Martin quebrou. Um abandono que deixou Bortoleto querendo mais, como ele explicou sobre o que aconteceu após o pitstop.

"Eu sabia que tinha mais velocidade máxima com nossa melhor configuração, e consegui ficar com o DRS dele, então ele estava forçando muito naquele momento, estava dando tudo de si, derrapando muito e acho que naquele momento ele quebrou a suspensão ou algo assim. É uma pena, porque eu teria adorado brigar com ele, pois ele esteve à minha frente nas últimas vezes em que estivemos na pista", concluiu.

Jose Carlos de Celis Fórmula 1 Fernando Alonso Gabriel Bortoleto
