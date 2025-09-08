F1: Bortoleto lamenta interrupção da batalha com Alonso por quebra do Aston Martin em Monza
Brasileiro da Sauber revelou o que conversou com o bicampeão, que é seu empresário desde a F3, antes do GP da Itália
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Gabriel Bortoleto é agenciado pela A14, de propriedade de Fernando Alonso, e parece que o destino gosta de reunir aluno e mentor em quase todas as corridas. No GP da Itália de Fórmula 1, o espanhol batalhou com o piloto da Sauber, chegando a passá-lo nos boxes, mas abandonando voltas depois. O brasileiro lamentou que a disputa acabou cedo e revelou o que o bicampeão brincou antes da prova em Monza.
Falando aos microfones da F1 TV, o brasileiro revelou que Alonso havia prometido seguir ele antes da corrida, embora tenha sido mais esperto nos boxes.
"Com Fernando é complicado. Antes da corrida, ele me disse: 'Eu só preciso do seu slipstream. Não tenho velocidade máxima, não vou ultrapassar você'", disse ele, enquanto os entrevistadores Juan Pablo Montoya, Jolyon Palmer e Jacques Villeneuve riam da astúcia do bicampeão. "E na freada para o pitlane", continuou Bortoleto, "vi muita fumaça atrás e pensei 'ah, vou ser destruído agora'. Ele fez uma entrada incrível e um pitstop melhor, sim".
Falando à DAZN F1, o piloto da Sauber não deu desculpas, mas apontou que ele também não tinha feito o pitstop mais rápido. "Imagino que ele queria me fazer um undercut no pitlane, e foi o que ele fez. Na verdade, ele fez um bom trabalho, entrou nos boxes muito bem, eu tive um pouco de dificuldade, ultrapassei um pouco e a equipe não conseguiu tirar a frente direita muito bem. É claro que tenho minha parcela de culpa, foi um pouco difícil".
"Foi bom lutar com ele até aquela parada. Não sei o que aconteceu com ele, ele passou por cima de uma zebra e havia muita fumaça saindo de seu carro", disse ele sobre o abandono de Fernando.
Depois que Bortoleto passou Alonso na largada, na 7ª volta Lewis Hamilton passou os dois, e um trem de DRS foi se formando gradualmente, liderado por Bortoleto e seguido por Alonso, Yuki Tsunoda, Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alex Albon, Esteban Ocon e Lance Stroll, do 7º ao 15º lugar.
Apesar de seu pupilo ter administrado Alonso conseguiu se manter próximo e, de fato, desbancar Tsunoda, que não pode ativar o DRS e quebrou o 'trenzinho'. Até que, na volta 19, veio a parada e o truque de Fernando.
Então, na volta 25, ele passou por cima da zebra na saída da curva Ascari e a suspensão do Aston Martin quebrou. Um abandono que deixou Bortoleto querendo mais, como ele explicou sobre o que aconteceu após o pitstop.
"Eu sabia que tinha mais velocidade máxima com nossa melhor configuração, e consegui ficar com o DRS dele, então ele estava forçando muito naquele momento, estava dando tudo de si, derrapando muito e acho que naquele momento ele quebrou a suspensão ou algo assim. É uma pena, porque eu teria adorado brigar com ele, pois ele esteve à minha frente nas últimas vezes em que estivemos na pista", concluiu.
