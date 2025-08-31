F1 - Bortoleto lamenta P15 na Holanda: "Perdemos muitas oportunidades hoje"
Brasileiro teve problemas com o carro na largada e ritmo ruim durante toda a prova
Gabriel Bortoleto não teve um bom domingo no GP da Holanda de Fórmula 1. Saindo da 13ª colocação, o brasileiro teve problemas com falta de potência na largada, perdeu posições e terminou em 15º.
"Foi uma pena desde o início, indo de 13º para o último. Aconteceu algo ali que precisamos entender exatamente o que foi. Ainda não tive tempo de falar com os engenheiros sobre por que o carro engasgou na largada", disse sobre o incidente de largada.
"Uma pena porque hoje Hadjar foi P3, um trabalho incrível da parte dele, e isso mostra que quando um cara como ele, com o carro que tem, termina em P3, é porque muita coisa aconteceu na corrida e muitas oportunidades surgiram", acrescentou. Atualmente, a Racing Bulls é sétima colocada no campeonato de construtores, apenas uma posição acima da Sauber de Bortoleto.
Na 23ª volta, com a batida de Lewis Hamilton, o primeiro safety car do dia foi acionado. Algumas voltas depois, mais um SC foi acionado por causa da batida de Charles Leclerc e alguns safety car virtuais também foram utilizados para limpeza de pista e devido a outras ocorrências envolvendo Carlos Sainz, Liam Lawson e o abandono de Lando Norris. Todas essas bandeiras amarelas representaram uma chance para Bortoleto mudar sua corrida e melhorar de posição, mas, segundo o brasileiro, as oportunidades não foram aproveitadas como deveriam.
"Preciso entender melhor o timing, mas perdemos muitas oportunidades hoje. Fiquei preso atrás dos caras lá atrás... Todo mundo ficou preso atrás de todo mundo, sabe? Tinham alguns com pneus mais velhos à frente, outras com pneus novos, e aí eu, em certo ponto, fui o cara que não parou durante o safety car e fiquei na pista com um pneu de 30 voltas, enquanto todos atrás estavam com pneus novos", explicou.
Ainda na largada, além do problema com o carro, Bortoleto se envolveu em um pequeno incidente com Lance Stroll, mas, segundo ele "não foi nada demais": "Estávamos disputando e é uma curva muito apertada. Ele foi por fora, eu tentei manter por dentro e tocamos levemente, mas foi o suficiente para quebrar minha asa dianteira. Não foi culpa dele, acho que só estávamos correndo duro".
HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'
F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda
F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários