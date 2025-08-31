Gabriel Bortoleto não teve um bom domingo no GP da Holanda de Fórmula 1. Saindo da 13ª colocação, o brasileiro teve problemas com falta de potência na largada, perdeu posições e terminou em 15º.

"Foi uma pena desde o início, indo de 13º para o último. Aconteceu algo ali que precisamos entender exatamente o que foi. Ainda não tive tempo de falar com os engenheiros sobre por que o carro engasgou na largada", disse sobre o incidente de largada.

"Uma pena porque hoje Hadjar foi P3, um trabalho incrível da parte dele, e isso mostra que quando um cara como ele, com o carro que tem, termina em P3, é porque muita coisa aconteceu na corrida e muitas oportunidades surgiram", acrescentou. Atualmente, a Racing Bulls é sétima colocada no campeonato de construtores, apenas uma posição acima da Sauber de Bortoleto.

Na 23ª volta, com a batida de Lewis Hamilton, o primeiro safety car do dia foi acionado. Algumas voltas depois, mais um SC foi acionado por causa da batida de Charles Leclerc e alguns safety car virtuais também foram utilizados para limpeza de pista e devido a outras ocorrências envolvendo Carlos Sainz, Liam Lawson e o abandono de Lando Norris. Todas essas bandeiras amarelas representaram uma chance para Bortoleto mudar sua corrida e melhorar de posição, mas, segundo o brasileiro, as oportunidades não foram aproveitadas como deveriam.

"Preciso entender melhor o timing, mas perdemos muitas oportunidades hoje. Fiquei preso atrás dos caras lá atrás... Todo mundo ficou preso atrás de todo mundo, sabe? Tinham alguns com pneus mais velhos à frente, outras com pneus novos, e aí eu, em certo ponto, fui o cara que não parou durante o safety car e fiquei na pista com um pneu de 30 voltas, enquanto todos atrás estavam com pneus novos", explicou.

Ainda na largada, além do problema com o carro, Bortoleto se envolveu em um pequeno incidente com Lance Stroll, mas, segundo ele "não foi nada demais": "Estávamos disputando e é uma curva muito apertada. Ele foi por fora, eu tentei manter por dentro e tocamos levemente, mas foi o suficiente para quebrar minha asa dianteira. Não foi culpa dele, acho que só estávamos correndo duro".

