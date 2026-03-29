F1 - Bortoleto lamenta problema na largada no GP do Japão: "Tentamos ajustar, mas é complicado"

Gabriel Bortoleto não teve um dia fácil em Suzuka. O brasileiro largou da nona posição, teve problemas na largada e, durante a corrida, reclamou de falta de aderência, terminando o GP do Japão de Fórmula 1 como 13º colocado.

"Eu acho que, de grip [aderência], comparado aos carros que estavam brigando com a gente, eu até estava melhor nas curvas. O problema é que, bom, a gente precisa investigar ainda, mas de reta faltou um pouco, a gente teve algum problema", explicou em entrevista à TV Globo após a corrida.

"Eu não estava conseguindo acompanhar os caras na reta, fui bastante ultrapassado e não tinha como me manter ali. A gente precisa de tempo agora para analisar tudo e ir para a próxima. Mas estou feliz: com o carro, o chassi em si, que a gente teve esse final de semana. Fizemos uma boa classificação, na corrida o grip era ok, faltaram só alguns outros fatores", continuou.

Na largada, Bortoleto perdeu quatro posições, mas ele não foi o único que sofreu no começo da corrida. As Mercedes, considerado o melhor carro da temporada até aqui, também largaram mal, assim como o companheiro de equipe do brasileiro, Nico Hulkenberg. Questionado sobre este momento, ele foi sincero ao esclarecer que esse é um problema 'antigo' e tem sido trabalhado.

"Isso já vem desde a Austrália, foi de 3, 4 posições lá. Na China eu não larguei, mas o Nico largou e perdeu todas as posições. A gente sofre bastante com largada, é algo que a gente estava tentando ajustar, mas tem sido complicado", falou. "Mas isso faz parte, não tem o que fazer. A gente sabe dos problemas que a gente tem e estamos trabalhando para solucionar eles".

"Lógico que eu queria que fosse tudo perfeito: motor, carro, largada... mas infelizmente não é. Não é agora que a gente tem isso, mas a gente está trabalhando para arrumar tudo isso. Agora que tem um mês parado a gente vai dar o nosso melhor no dinamômetro, voltar na fábrica, tanto na Alemanha quanto na Suíça, e tentar arrumar isso", concluiu.

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!