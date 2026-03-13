Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da China

F1 - Bortoleto lamenta problemas no quali sprint da China: "Sempre estivemos em desvantagem"

Brasileiro terminou classificação em 14º; ambos os carros da Audi foram eliminados no SQ2 desta sexta-feira

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

Gabriel Bortoleto foi à pista nesta sexta-feira para as primeiras sessões do GP da China de Fórmula 1, e não saiu totalmente feliz com a performance do carro da Audi na classificação sprint, afirmando que a equipe alemã "sempre esteve em desvantagem" em relação aos rivais.

Leia também:

Diferentemente do que foi visto há uma semana, na Austrália, a Audi se apresentou com um rendimento menos competitivo e, no quali desta sexta, os dois carros da equipe foram eliminados no SQ2, com Nico Hulkenberg em 11º e Bortoleto em 14º, a 0s140 do alemão.

Em entrevista à F1TV após o fim da classificação sprint, Bortoleto lamentou a performance abaixo do carro alemão.

"Tivemos alguns problemas. Desde o TL1, com nossa unidade de potência, estamos descobrindo algumas coisas pela primeira vez. Obviamente, é um novo tipo de pista. Então você encontra alguns tipos diferentes de curvas e coisas que nunca experimentamos antes. Então, sim, infelizmente tive alguns problemas hoje. E sim, parece que sempre estivemos em desvantagem".

Questionado sobre como a performance desta sexta-feira deixa a Audi para o restante do fim de semana, o brasileiro deixa a impressão de que o foco já está mais na segunda sessão do sábado.

"Não sei, vamos ver o que conseguimos alcançar na corrida sprint amanhã. Sabe, é uma corrida que, obviamente, todos sabem que é bastante agressiva, uma prova curta. E, depois, vamos tentar resolver alguns dos nossos problemas para dar o nosso melhor na classificação".

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Piastri: superioridade da Mercedes na China é "impressionante"; Norris celebra McLaren à frente da Ferrari
Próximo artigo F1 - Hamilton: "Temos que trabalhar muito para eliminar a vantagem da Mercedes"

