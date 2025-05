Gabriel Bortoleto ficou com a 16° colocação para o GP de Mônaco da Fórmula 1. O piloto estava muito próximo de conseguir seguir para o Q2 antes de Andrea Kimi Antonelli bater e colocar fim ao Q1.

O italiano causou a primeira bandeira vermelha da classificação depois de bater antes da entrada do túnel. O brasileiro estava bem próximo de conseguir avançar para o Q2 novamente, mas não conseguiu tirar um 'pelinho' do tempo do italiano.

"Sempre dá para fazer um trabalho um pouco melhor. Quando você é eliminado por um décimo, é mais fácil aceitar. Mas dois centésimos, você consegue achar em qualquer curva, sabe?", disse Bortoleto.

"Não existe volta perfeita, especialmente em um circuito como este. Vimos uma ou duas vezes em muitos anos, e acho que eu não fiz. Ainda assim, foi uma volta decente, sabe? Foram dois centésimos atrás do Antonelli, três centésimos atrás dos meus companheiros de equipe. Menos de um décimo do top 10".

"O que me deixa feliz é que conseguimos colocar o carro numa janela decente depois de um TL3 muito difícil. Estávamos bem fora do ritmo e mudamos muita coisa. Conseguimos nos colocar de volta na janela e nos adaptamos bem rápido. E tive sorte também, porque bati no muro tipo quatro vezes durante a classificação".

Bortoleto ainda destacou que entende as limitações do carro e acredita que ainda não pode forçar seu carro demais porque é ele bastante "conservador".

"Eu não vou na primeira volta tentando fazer setores roxos, sabe, em Mônaco com um carro de F1. Eu sempre fui o cara que já começa de uma forma conservadora".

"Eu não quero causar danos para a equipe. E não quero cometer erros que tirem minha confiança. Porque estou com muita confiança no carro agora. E não quero perder isso. E a gente sabe que um grande acidente pode acabar um pouco com isso. Então, acho que comecei o fim de semana numa janela decente".

Confira o grid de largada do GP de Mônaco de Fórmula 1:

