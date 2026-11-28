Gabriel Bortoleto conseguiu o 13º lugar na classificação do GP do Catar de Fórmula 1, mas, mesmo estando perto da zona de classificação, o piloto brasileiro acredita que dava para alcançar uma posição melhor no grid de largada em Lusail.

Na sexta-feira após os treinos livres, Bortoleto destacou que precisaria que algo 'extradionário' acontecesse durante a classificação para que ele pudesse avançar ao Q3 e largar entre os dez primeiros.

O representante da Audi destacou que um P11 era, realisticamente, o que dava para assegurar. No fim, contudo, Gabriel ficou com a décima terceira colocação, atrás de Oliver Bearman, da Haas, e Pierre Gasly, da Alpine.

"Esperava [poder fazer mais]. Sinceramente, não sei por que a sensação não foi a mesma que tive no terceiro treino livre. Não alteramos nada no carro e as condições estavam parecidas. Mas, enfim, as coisas simplesmente não encaixaram na classificação. Não consegui forçar tanto quanto no TL3 - mesmo com o carro mais pesado, fiz um tempo de volta melhor do que na classificação. É algo um tanto quanto inexplicável", lamentou Bortoleto.

Durante o Q2, Gabriel Bortoleto foi impedido por Rafael Câmara na Curva 16. Nenhum dos dois para a última parte da classificação, mas Bortoleto fez questão de destacar que a situação não afetou o resultado final. Câmara foi punido em três colocações no grid.

"Sim, ele [Rafa Câmara] me atrapalhou. Isso é claro. Mas, repito, isso não mudaria nada para mim. Era a minha primeira volta no Q2... Sendo sincero, acho que eu teria feito um tempo melhor naquela volta, já que, na minha última tentativa, fui mais lento ao longo de todo o traçado. De qualquer forma, isso não me levaria ao Q3, nem mudaria em nada a sensação que tive com o carro", esclareceu.

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