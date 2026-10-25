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Brasileiro largou do fim do grid, recuperou posições e terminou em 13º; piloto acredita que poderia ter brigado pelos pontos em Austin

Livia Veiga
Publicado:
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Gabriel Bortoleto deixou o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, neste domingo (25), frustrado por não ter conseguido pontuar. Após demonstrar bom ritmo ao longo do fim de semana em Austin, o brasileiro da Audi largou do fim do grid e terminou a corrida em 13º, fora da zona de pontuação.

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O piloto precisou superar diversos adversários para recuperar posições, mas o desgaste dos pneus durante as ultrapassagens dificultou o aproveitamento do ritmo do carro. Para Bortoleto, uma posição de largada mais favorável poderia ter mudado o resultado.

"Acho que mostramos um ritmo forte durante todo o fim de semana. Estive entre os dez primeiros na maioria das sessões. Na classificação, quando consegui completar algumas voltas no Q1, estava em sexto", afirmou.

Segundo o brasileiro, a necessidade de ultrapassar vários carros comprometeu as condições dos pneus e dificultou a disputa por posições mais à frente.

"Quando você larga em último, precisa ultrapassar tantos carros e usar muito os pneus. Depois, quando consegue ar limpo, é o momento de aproveitar o ritmo. Mas você já não tem aqueles cinco décimos que tinha antes de desgastar os pneus", explicou.

Apesar de ter terminado fora da zona de pontuação, Bortoleto acredita que a Audi tinha condições de brigar pelo top 10. O resultado, portanto, ficou abaixo do que esperava para a etapa.

"É frustrante quando temos uma oportunidade de pontuar e precisamos largar do fim do grid em Austin", lamentou.

Bortoleto aponta onde a Audi precisa melhorar

Além de avaliar o resultado, o brasileiro destacou os pontos fortes e as limitações do carro da Audi em Austin. Segundo ele, a equipe apresenta bom desempenho nas curvas de alta velocidade, mas ainda precisa evoluir nos trechos mais lentos e nas retas.

"Somos muito bons em curvas de alta velocidade. Nas de baixa velocidade, ainda precisamos dar alguns passos. Acho que somos parecidos com os outros nessa parte lenta e melhores do que eles na alta velocidade. Nas retas, sabemos onde perdemos. É nisso que precisamos melhorar agora", analisou.

A avaliação indica os setores em que a equipe pode buscar ganhos de desempenho para as próximas etapas. Em um campeonato no qual diferenças pequenas podem definir a disputa por pontos, evoluir nessas áreas pode ajudar a Audi a transformar o ritmo demonstrado nos treinos em resultados melhores aos domingos.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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