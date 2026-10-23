F1: Bortoleto, Lindblad e Colapinto trocam componentes do motor e tomam punição de grid em Austin

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Brasileiro da Audi deve largar no fim do grid devido à punição de 20 posições

Guilherme Longo
Guilherme Longo
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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

A FIA confirmou na tarde desta sexta-feira uma série de punições de grid para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 deste fim de semana por trocas de componentes da unidade de potência, em uma lista que inclui o brasileiro Gabriel Bortoleto.

Leia também:

O brasileiro da Audi é o que tem a punição mais pesada a ser paga neste domingo. Bortoleto trocou o armazenamento de energia e o controle eletrônico. É a quarta unidade de ambos os componentes, excedendo pela primeira vez no ano a alocação permitida pelo regulamento.

Com isso, Bortoleto pagará dez posições de punição por cada componente, o que deve jogar o brasileiro para o fim do grid deste domingo.

Gabriel trocou ainda o motor de combustão interna, o turbocompressor, o exaustor e o componente auxiliar. Porém, esses outros quatro componentes ainda estão dentro da alocação permitida para o ano.

Franco Colapinto, da Alpine, também trocou o controle eletrônico, seu quarto componente do ano e, com isso, toma dez posições de punição.

Para fechar, Arvid Lindblad, da Racing Bulls, trocou o motor de combustão interna. Sendo esse seu sexto ICE (sigla em inglês), o segundo além do permitido pelo regulamento, sua punição é de apenas cinco posições para o domingo.

Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, e Oscar Piastri, da McLaren, também trocaram os componentes auxiliares da unidade de potência, mas evitaram punições por ainda estarem dentro da alocação.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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