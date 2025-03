O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto avaliou a performance nos treinos classificatórios do GP da Austrália de Fórmula 1, afirmando que está "muito feliz" com o resultado no Q1, quando garantiu a 15ª colocação e vaga na segunda parte do quali.

Ao comentar sobre uma breve derrapada durante o Q1, afirmou que "exagerou"' um pouco e derrapando: "Fiz um erro na minha volta. Eu me esforcei um pouco demais na curva 4", afirmou em atendimento à mídia, incluindo o Motorsport.com. "Acabei correndo um pouco demais na curva e, digamos derrapando, e o carro inicialmente nem tinha certeza se conseguiria mantê-lo na pista".

"Foi um pouco arriscado demais ali, mas eu sabia que para colocar o carro talvez mais longe, e talvez até no Q3, isso foi muito complicado hoje porque acho que não tínhamos o ritmo também. Eu precisava fazer uma volta perfeita, isso sim. Acabou sendo um exagero, mas sim, estou muito feliz com o Q1".

"Ainda assim, um resultado sólido e uma primeira classificação sólida em minha carreira na F1".

Bortoleto também comentou sobre como é estrear na Fórmula 1 em uma pista difícil, como é a pista da Austrália: "Sim, sim, bem, não é uma pista fácil, sabe, é uma pista muito complicada. Você vê muitos pilotos experientes, campeões mundiais rodando e cometendo erros, mas você sabe que esse é o nosso nível".

"Quando estamos lutando por esses milissegundos, sabe, quando estamos lutando por nada, basicamente, precisamos levar o carro ao limite e, às vezes, você acaba passando muito longe ou não terminando sua volta".

Sobre a polêmica envolvendo o consultor e voz forte da Red Bull, Helmut Marko, disse que continua com a mesma opinião e objetivo de provar que Marko "está errado com o tempo":

"Talvez ele [Marko] verifique os tempos [de volta] hoje, mas, como eu disse antes, e continuo com a mesma opinião, a opinião dele não vai mudar minha vida. Espero provar que ele está errado com o tempo".

"Talvez hoje já tenha sido o começo disso e, como eu disse antes, continuo com a mesma opinião. Todo mundo pode ter opiniões, sabe, as manchetes podem ser muito difíceis. E tenho certeza, tenho certeza de que vou provar que ele está errado com o tempo".

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Sobre a possibilidade de chuva no domingo, ao contrário do que se espera da maioria dos novatos, ele está feliz com a chance de correr em pista molhada: "Estou animado. Mal posso esperar. [Pilotar] no molhado é uma das minhas condições favoritas, você sabe".

"Não tenho corrido muito no molhado nos últimos anos porque, não sei por que não choveu, mas, toda vez que corro na chuva, fico muito feliz em pilotar e me divirto muito lá. Na chuva, tudo pode acontecer".

Ele continua, afirmando que "aceita" as condições da corrida da forma que elas vierem: "Não, é que eu, eu não posso mudar as condições que teremos, então eu simplesmente aceito. Eu olho para cima e entendo o que posso fazer para amanhã e é isso, mas é o que é, as condições que temos, eu gosto de chuva, sabe, sempre me senti confortável pilotando em condições normais".

"E é uma boa experiência também, sabe, acontecer isso é o início da carreira, pelo menos acontece agora e não no momento em que estou lutando por algo maior e não tenho experiência, então é importante ter tudo acontecendo na minha vida agora e eu posso experimentar tudo, cometer erros, fazer as coisas certas e vivenciá-las porque estava chovendo".

Ele também comentou sobre as simulações durantes os treinos: "Dei apenas algumas voltas, mas não me arrependo porque você sabe que é um equilíbrio. Você precisa escolher isso. Escolhi pilotar no seco e acho que valeu a pena, porque agora estamos basicamente passando o fim de semana inteiro na situação de seco".

"Mas, com certeza, se eu pudesse ter feito mais voltas na pista molhada, eu teria feito, mas as coisas são como são. Vamos tentar amanhã e tenho certeza de que vamos nos divertir muito".

Sobre a disputa com seu empresário e agora rival da Fórmula 1, Fernando Alonso, Bortoleto brincou sobre atacar ele logo de cara, mas que irá respeitá-lo como respeita qualquer outro piloto:



"Vou mergulhar nele [risos]. Não, estou brincando com você, Fernando. Agora vamos ter o mesmo respeito um pelo outro, como eu tenho por qualquer outro piloto, sabe, que me respeita, e tenho certeza de que ele será justo. Serei justo e vamos nos divertir juntos".

Já sobre a melhoria em relação aos testes do Bahrein, Gabriel notou melhora, mas que ainda há espaço para avançar: "Um pouco melhor, um pouco melhor, definitivamente, mas ainda não estamos onde queremos estar, mas vamos chegar lá".

"A equipe está trabalhando muito duro. Estamos nos esforçando, vou para a fábrica o mais rápido possível, sabe, para estar correlacionado e fazer tudo depois da China e vamos chegar lá. É só uma questão de trabalho duro e tempo".

