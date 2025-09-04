Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1 - Bortoleto: "Meu objetivo não é ser o melhor novato, é ser, um dia, o melhor piloto"

Brasileiro da Sauber deixou claro o que quer alcançar na categoria máxima do automobilismo

Redação Motorsport.com
Editado:

Gabriel Bortoleto segue sendo um dos destaques entre os estreantes da temporada 2025 da Fórmula 1Antes do GP da Itália, que acontece nesse final de semana, o piloto brasileiro apontou a evolução desde o início da temporada e revelou seu principal objetivo na categoria máxima do automobilismo.

Leia também:

Ao ser perguntado como ele se compara aos outros novatos, Bortoleto analisou sua evolução desde o começo de 2025: "Bom, eu acredito que estou fazendo um bom trabalho. Sei como começamos o ano, com um carro que estava realmente com dificuldades e completamente fora da janela ideal".

"Talvez, no início da temporada, eu não tenha conseguido mostrar a performance que outros novatos estavam apresentando, mas cresci muito nesse período e aprendi bastante. Eu cometia erros naquela fase que hoje já não cometo mais".

No entanto, ele destacou que é difícil analisar a disputa entre os estreantes: "É difícil comparar. Acho que o Isack [Hadjar] está fazendo um trabalho incrível, conquistando seu primeiro pódio [no GP da Holanda]".

"Claro que também gostaria de ter a chance de lutar por isso todos os fins de semana, mas não é fácil para nós. Precisamos fazer tudo perfeito para brigar por um top 7, top 8 — e nem sempre conseguimos alcançar esse resultado".

Enfim, o piloto de 20 anos revelou seu objetivo principal na F1: "Então, vou continuar fazendo o meu trabalho, porque meu objetivo na Fórmula 1 não é ser o melhor novato, e sim um dia ser o melhor piloto. Para isso, não estou aqui para disputar um campeonato de novatos. Quero apenas dar o meu máximo, aprender, evoluir e, no futuro, conquistar o meu grande objetivo".

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube e nas redes sociais. Acompanhe!

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1
Filtros