F1 - Bortoleto: "Meu objetivo não é ser o melhor novato, é ser, um dia, o melhor piloto"
Brasileiro da Sauber deixou claro o que quer alcançar na categoria máxima do automobilismo
Gabriel Bortoleto segue sendo um dos destaques entre os estreantes da temporada 2025 da Fórmula 1. Antes do GP da Itália, que acontece nesse final de semana, o piloto brasileiro apontou a evolução desde o início da temporada e revelou seu principal objetivo na categoria máxima do automobilismo.
Ao ser perguntado como ele se compara aos outros novatos, Bortoleto analisou sua evolução desde o começo de 2025: "Bom, eu acredito que estou fazendo um bom trabalho. Sei como começamos o ano, com um carro que estava realmente com dificuldades e completamente fora da janela ideal".
"Talvez, no início da temporada, eu não tenha conseguido mostrar a performance que outros novatos estavam apresentando, mas cresci muito nesse período e aprendi bastante. Eu cometia erros naquela fase que hoje já não cometo mais".
No entanto, ele destacou que é difícil analisar a disputa entre os estreantes: "É difícil comparar. Acho que o Isack [Hadjar] está fazendo um trabalho incrível, conquistando seu primeiro pódio [no GP da Holanda]".
"Claro que também gostaria de ter a chance de lutar por isso todos os fins de semana, mas não é fácil para nós. Precisamos fazer tudo perfeito para brigar por um top 7, top 8 — e nem sempre conseguimos alcançar esse resultado".
Enfim, o piloto de 20 anos revelou seu objetivo principal na F1: "Então, vou continuar fazendo o meu trabalho, porque meu objetivo na Fórmula 1 não é ser o melhor novato, e sim um dia ser o melhor piloto. Para isso, não estou aqui para disputar um campeonato de novatos. Quero apenas dar o meu máximo, aprender, evoluir e, no futuro, conquistar o meu grande objetivo".
O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube e nas redes sociais. Acompanhe!
HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza
MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan
Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing
Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários