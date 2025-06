O sábado de Gabriel Bortoleto terminou mais cedo em Montreal. O brasileiro acabou eliminado no Q1 da classificação para o GP do Canadá de Fórmula 1 mas, com a punição a Yuki Tsunoda, largará da 15ª posição na corrida do domingo. E o piloto da Sauber minimizou o impacto que a investigação de Isack Hadjar poderia ter em seu resultado final.

Em um Q1 movimentado, marcado por uma bandeira vermelha acionada por causa do estouro da carenagem de Alex Albon, Gabriel acabou ficando de fora do Q2 por apenas 0s007 para o 15º colocado. Porém, por alguns minutos, havia um suspense sobre a possibilidade do brasileiro avançar.

Nos segundos finais, a direção de prova anunciou na transmissão que havia notado e colocado sob investigação uma atrapalhada de Hadjar em cima de Carlos Sainz, que levou à eliminação do piloto da Williams. Porém, no intervalo entre o Q1 e o Q2 foi confirmado que o caso seria analisado após o fim da classificação, botando de fato um fim ao sábado de Bortoleto.

Em entrevista à repórter Mariana Becker, na transmissão da Band, Gabriel revelou que não estava ciente da investigação da atrapalhada de Hadjar e o fato de que a audiência seria realizada após o fim da classificação. Mesmo assim, ele minimizou o impacto disso no resultado de seu quali.

"No final das contas, se o cara, eu não sei quem atrapalhou quem, se ele tomar uma punição, eu acho que ele merece classificar pela velocidade que ele tem ou o carro que ele está. Ele leva a punição com base nisso. Mas sei lá, não sou eu quem deve julgar isso, né?".

Por outro lado, o brasileiro lamentou a eliminação no Q1, achando que "faltou pouco" para mais uma passagem para o Q2.

"Eu acho que faltou muito pouco pra gente entrar no Q2 hoje. Acho que o final de semana passado funcionou muito bem, eu consegui ir para o Q2 com uma boa volta. A volta aqui foi boa, mas não perfeita. Não aquele tipo de volta que coloca o nosso carro no Q2 e faz parte. Mas estou contente com o que a gente fez agora. Óbvio que eu queria estar no Q2. Mas tem a corrida ainda amanhã pela frente".

