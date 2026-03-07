F1 - Bortoleto minimiza problema no Q3: 'Orgulhoso da equipe'

Gabriel Bortoleto conseguiu encaixar uma boa volta no Q2 e passou direto para o Q3, mas quando estava voltando para a garagem, o carro do brasileiro apagou logo na entrada dos boxes. Sem potência, a equipe precisou resgatar o piloto e, com a ajuda externa, a Audi perdeu a oportunidade de colocá-lo de volta na pista da Fórmula 1.

Bortoleto tinha grandes chances de tentar encaixar outra boa volta e brigar, pelo menos, entre os últimos colocados no top 10, como ele mesmo destacou, mas acabou tendo que assistir os rivais brigarem sem a sua presença.

O 'apagão' do carro #5 não era esperado, principalmente por conta do desempenho segundos antes. Ao ser questionado pela mídia sobre o que teria acontecido, o brasileiro comentou que ainda não tinha analisado os dados com a equipe e não poderia cravar se foi um problema no motor ou bateria.

"Mas não acho que seja algo realmente preocupante", disse. "Como os carros são novos, sensores podem falhar aqui e ali, e um sensor que falha pode literalmente fazer seu carro parar na pista".

"Vimos muitos casos assim nos testes de pré-temporada. É uma pena que tenha acontecido com a gente na classificação, porque não tinha acontecido o fim de semana inteiro. Mas, de novo, estamos orgulhosos de tudo e seguimos trabalhando".

O brasileiro declarou que está "orgulhoso da equipe", principalmente porque a Audi ousou em produzir a própria unidade de potência no primeiro ano correndo na F1.

"Acho que alcançamos algo pelo qual todo mundo trabalhou muito. É algo para se orgulhar. Não é obrigatório você começar uma nova unidade de potência do zero, literalmente".

"Somos a única equipe rodando essa unidade de potência. Os únicos dados que temos de toda a pré-temporada são do nosso próprio carro. Não temos outras equipes usando".

