Gabriel Bortoleto chega ao GP do Catar de Fórmula 1, que será disputado neste fim de semana, motivado pelo retorno a um circuito que guarda boas lembranças de sua trajetória no automobilismo. O brasileiro também ressaltou a importância de conquistar um bom resultado para as pretensões da Audi na reta final da temporada.

“Estou ansioso para correr no Catar nesta semana. É uma pista que me traz boas lembranças e na qual é muito prazeroso pilotar", disse Bortoleto, se referindo à prova em Losail de 2024, quando venceu a corrida principal da F2, apesar de ter sido punido depois, caindo para a terceira posição, mas ainda à frente de Isack Hadjar na briga pelo campeonato. "Vamos dar tudo de nós para conquistar um bom resultado e diminuir a diferença para a equipe que está à nossa frente no Mundial de Construtores”, afirmou.

Com curvas de alta velocidade e características que exigem bastante dos pneus, o traçado catari representa um desafio distinto daquele encontrado pelos pilotos nas ruas de Las Vegas, palco da última etapa da F1.

Além da busca por um bom desempenho individual, Bortoleto tem como objetivo contribuir para que a Audi avance na classificação do Mundial de Construtores, com apenas duas etapas restantes para o encerramento da temporada de 2026, a equipe do brasileiro soma 28 pontos, contra 31 da Haas.

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