F1: Bortoleto mira retorno aos pontos com Audi no GP do Azerbaijão

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Brasileiro da Audi destacou ritmo competitivo do monoposto alemão e mira top 10 em Baku

Redação Motorsport.com
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Audi, Nico Hulkenberg, Audi

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto teve um GP da Espanha de Fórmula 1 particularmente complicado, passando perto da classificação ao Q3 mais uma vez e terminando em 13º após uma aposta nos pneus duros. Apesar disso, o brasileiro da Audi destacou que o ritmo em Madri era bom e que espera continuar pressionando para voltar ao top 10 e pontuar em Baku.

O editor recomenda:

“Madri não foi o fim de semana mais fácil para mim”, admitiu Bortoleto na prévia para o GP do Azerbaijão. “Mas ficamos muito perto do Q3 mais uma vez e nosso ritmo esteve bastante forte, então estou ansioso para continuar exatamente de onde paramos".

O piloto paulista ressaltou o quão próximo tem ficado da zona de pontuação e reiterou a confiança no monoposto da equipe alemã para voltar ao top 10: “Temos lutado muito perto dos pontos recentemente. Sabemos que o nosso carro tem potencial para chegar ao top 10, então o objetivo principal é continuar pressionando nessa direção”.

Sobre as expectativas para a etapa de Baku, o brasileiro elogiou o traçado de rua da capital do Azerbaijão: "Normalmente vemos corridas muito interessantes em Baku, e estou pronto para voltar ao carro e ver o que podemos fazer".

O GP do Azerbaijão de F1 começa na quinta-feira (24), com as sessões de treinos livres, enquanto a classificação será na sexta (25), às 9h30 (no horário de Brasília) e a corrida no sábado (26), às 8h.

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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