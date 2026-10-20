F1: Bortoleto mira reviravolta e retorno ao top 10 no GP dos EUA
Brasileiro da Audi lamentou o resultado das últimas etapas e quer transformar isso em uma volta à zona de pontuação
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Gabriel Bortoleto segue em uma sequência de finais de semanas difíceis na Fórmula 1, mas vê com bons olhos o GP dos Estados Unidos, disputado na pista do Circuito das Américas, esperando uma reviravolta e o retorno ao top 10.
“Austin é sempre um fim de semana divertido, com um clima incrível, então estou feliz por voltar ao Texas", começou Bortoleto, na prévia da Audi para a etapa americana.
"As coisas não correram exatamente como eu queria nas últimas corridas, então estou motivado para voltar à pista e tentar de novo neste fim de semana", continuou o piloto paulista, mirando o retorno à zona de pontuação.
"Estivemos perto do top 10 algumas vezes, e estou muito ansioso para transformar isso em um bom resultado", mirou o brasileiro de 21 anos.
"É o início de uma sequência de três finais de semana de corrida, e estou pronto para dar o meu melhor e, espero, começar essa sequência com o pé direito", concluiu Bortoleto.
O GP do Estados Unidos de Fórmula 1, disputado na pista texana do COTA, acontece entre os dias 23 e 25 de outubro, em um formato de final de semana de corridas tradicional.
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