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F1: Bortoleto mira reviravolta e retorno ao top 10 no GP dos EUA

Brasileiro da Audi lamentou o resultado das últimas etapas e quer transformar isso em uma volta à zona de pontuação

Redação Motorsport.com
Publicado:
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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto segue em uma sequência de finais de semanas difíceis na Fórmula 1, mas vê com bons olhos o GP dos Estados Unidos, disputado na pista do Circuito das Américas, esperando uma reviravolta e o retorno ao top 10.

O editor recomenda:

“Austin é sempre um fim de semana divertido, com um clima incrível, então estou feliz por voltar ao Texas", começou Bortoleto, na prévia da Audi para a etapa americana.

"As coisas não correram exatamente como eu queria nas últimas corridas, então estou motivado para voltar à pista e tentar de novo neste fim de semana", continuou o piloto paulista, mirando o retorno à zona de pontuação.

"Estivemos perto do top 10 algumas vezes, e estou muito ansioso para transformar isso em um bom resultado", mirou o brasileiro de 21 anos.

"É o início de uma sequência de três finais de semana de corrida, e estou pronto para dar o meu melhor e, espero, começar essa sequência com o pé direito", concluiu Bortoleto.

O GP do Estados Unidos de Fórmula 1, disputado na pista texana do COTA, acontece entre os dias 23 e 25 de outubro, em um formato de final de semana de corridas tradicional.

Sky: DIOGO deve ser CONFIRMADO na HRC em BREVE! Ordens da APRILIA pró-MARTÍN vs MARC? Austrália e +

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