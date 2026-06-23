F1: Bortoleto mira top 10 na Áustria e lamenta pontos perdidos
Piloto brasileiro reconheceu as oportunidades desperdiçadas com a Audi nas últimas corridas
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Gabriel Bortoleto e a Audi chegam para o GP da Áustria de Fórmula 1 questionados sobre a falta de pontos nas últimas etapas, especialmente aqueles que escaparam por pouco. O piloto brasileiro reconheceu isso, mas está confiante no trabalho dele e da equipe.
“Chegamos à Áustria sabendo que deveríamos ter somado pontos nas últimas provas e não conseguimos", começou Bortoleto, na prévia da etapa do Red Bull Ring. "Embora isso seja obviamente frustrante, também estamos cientes do desempenho que podemos apresentar e, por isso, estamos ansiosos por mais uma chance de ficar entre os 10 primeiros".
No entanto, o brasileiro também destacou a boa performance na Áustria em 2025, onde conquistou os primeiros pontos da carreira. Bortoleto espera ter um desempenho semelhante neste ano.
"Tenho ótimas lembranças da corrida do ano passado em Spielberg: foi aqui que marquei meus primeiros pontos na F1 e foi um dia excelente para a equipe, com o Nico [Hulkenberg] também na zona de pontuação".
"Obviamente, isso é algo que adoraríamos repetir este ano: estou confiante no trabalho que a equipe está realizando e estou ansioso pelas disputas que teremos neste fim de semana", concluiu.
O GP da Áustria de F1 acontece entre os dias 26 e 28 de junho.
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