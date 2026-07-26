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F1: Bortoleto parabeniza Audi por estratégia na Hungria, mas lamenta 'azar' com disponibilidade de pneus

Equipe optou por deixa-lo na pista e apostou apenas em uma parada; brasileiro cruzou a linha de chegada em 11º

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:

Gabriel Bortoleto quase aumentou a contagem de corridas seguidas pontuando pela Audi neste fim de semana no GP da Hungria de Fórmula 1 ao cruzar a linha de chegada em 11º. O brasileiro explicou a ausência de um pneu médio disponível e uma falha no sistema de retardatários acabou minando a possibilidade de se colocar na zona de pontuação na reta final da prova. 

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Bortoleto largou da 14ª colocação e, com o abandono de Oscar Piastri por problemas na caixa de câmbio e a escolha da equipe Suíça em parar apenas uma vez para troca de pneus, colocou o brasileiro em 9º na tabela. Contudo, na parte final da corrida, o rendimento dos compostos deixou Gabriel vulnerável ao ataque de Liam Lawson e Nico Hulkenberg, caindo para 11º. 

Nas duas voltas finais, o desempenho de Arvid Lindblad caiu drasticamente, permitindo Bortoleto uma tentativa de aproximação e, eventualmente, a ultrapassagem. Porém, as dificuldades impostas pelo traçado em Budapeste frearam a 'manobra' do brasileiro - que chegou a ficar 0s1 do piloto da Racing Bulls. 

"Foi uma boa corrida, conseguimos fazer o que dava largando da posição em que estávamos. Depois que consegui me livrar do [Esteban] Ocon na largada, consegui colocar um bom ritmo e comecei a diminuir o tempo para as duas Racing Bulls", iniciou. 

"Quando todos eles pararam, eu consegui estender bastante o stint nos pneus macios, que era um pneu muito bom, melhor que o duro em relação à duração, por incrível que pareça. Depois, trocamos para os duros porque não tinha como eu colocar outro macio, nem um médio porque não tínhamos disponível", justificou.

"Tentamos ir até o fim, mas restando 10 voltas para acabar eu já não tinha mais pneu, acabou literalmente. Não dava para segurar, estava impossível. A pista é difícil de ultrapassar e fiquei preso atrás do [Oliver] Bearman e do [Carlos] Sainz porque o sistema de bandeira azul parou de funcionar. Me ferrei ali, demorei muito tempo para passar eles", encerrou. 

A Fórmula 1 faz uma pausa para as férias de meio de ano e retorna no fim de semana do dia 23 de agosto com o GP da Holanda. 

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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