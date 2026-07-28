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F1: Bortoleto participa de teste da Pirelli na Hungria

Colapinto e Crawford também participaram da sessão; teste segue na quarta-feira, com brasileiro e argentino retornando à pista

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

A Pirelli iniciou nesta terça-feira um teste de dois dias no circuito do Hungaroring para o desenvolvimento dos pneus da temporada 2027 da Fórmula 1, com a participação do brasileiro Gabriel Bortoleto, além de Franco Colapinto e Jak Crawford.

Leia também:

Após a disputa do GP da Hungria do último fim de semana, alguns pilotos tiveram que suspender o início de suas férias de meio de ano para focarem no teste de dois dias, com o objetivo de ajudar com o desenvolvimento da gama de pneus da próxima temporada.

Três pilotos estiveram presentes na sessão desta terça: Bortoleto, representando a Audi, Colapinto, pela Alpine, e Crawford, como piloto reserva da Aston Martin.

Ao longo do primeiro dia de testes, os pilotos andaram com diversas variações do novo composto C3, realizando simulações de corrida para analisar o comportamento e a degradação dos pneus. Enquanto Crawford seguia com um programa próprio, Colapinto e Bortoleto ainda foram à pista com os C4 e C5 em simulações de classificação.

A pista estava em condições similares à da prova do último domingo com uma temperatura de 30ºC no ar e 53ºC na pista, permitindo à Pirelli coletar uma quantidade importante de dados sobre o comportamento dos pneus.

No final, Bortoleto foi quem mais adquiriu quilometragem, com 141 voltas completadas, contra 136 de Crawford e 128 de Colapinto. Vale lembrar que o GP da Hungria tem um total de 70 giros, ou seja, o brasileiro completou o equivalente a 2 provas no Hungaroring.

Em termos de tempos de volta, Colapinto registrou a melhor volta da sessão, com 01min20s371, contra 01min20s813 do brasileiro e 01min24s598 do piloto da Aston Martin.

O teste se encerra na quarta-feira, mas contando apenas com a presença de Colapinto e Bortoleto, com foco similar ao da sessão desta terça.

Qual o PIOR piloto da MotoGP 2026 até aqui? Honda de fábrica: MOREIRA ou ALONSO? Tudo do MERCADO e +

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