F1 - Bortoleto pede paciência com Audi e garante: "Vamos chegar lá"

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Brasileiro defende evolução gradual da fabricante alemã, destaca confiança de Mattia Binotto e afirma que dificuldades eram esperadas na primeira temporada

Guilherme Longo
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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

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Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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Gabriel Bortoleto considera que a primeira temporada da Audi na Fórmula 1 precisa ser analisada dentro de uma perspectiva de longo prazo. Às vésperas do GP de São Paulo, o brasileiro defendeu o trabalho da fabricante alemã e pediu paciência diante das dificuldades enfrentadas pela equipe em 2026.

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"A gente está aqui para construir um projeto sólido para chegar lá na frente com as equipes. Porque a gente vai chegar lá. Eu não tenho dúvida disso, porque a Audi nunca entrou numa categoria de automobilismo na vida e não andou bem", afirmou Bortoleto quando questionado pelo Motorsport.com sobre a evolução do projeto da marca alemã.

O piloto ressaltou que sua trajetória na categoria está diretamente ligada ao planejamento da Audi. Segundo ele, Mattia Binotto apostou em seu potencial ainda no início da carreira na F1 e permitiu que seu desenvolvimento acontecesse sem a obrigação de apresentar resultados imediatos.

"Ele [Binotto] pegou um menino jovem, com um projeto novo, e falou: 'Esse cara vai ser o nosso cara a longo prazo'. E ele me deixou desenvolver", explicou. Bortoleto também reconhece que sua temporada de estreia foi marcada por bons resultados, mas igualmente por erros importantes para seu aprendizado.

A introdução da unidade de potência própria da Audi tornou o desafio ainda maior em 2026. O brasileiro reconheceu que o conjunto alemão permanece atrás dos principais concorrentes, embora tenha destacado a evolução do projeto e o trabalho realizado pela operação de motores em Neuburg, na Alemanha.

"É um motor totalmente único. E poder colocar um motor que a gente sabe que está atrás hoje de uma Mercedes, uma Ferrari, uma Ford, mas que já não está tão longe assim, é algo especial", avaliou.

Apesar das quebras e oscilações de desempenho, Bortoleto destacou a competitividade do chassi desde o início do campeonato. Para ele, a experiência acumulada nesta temporada será fundamental para transformar a Audi em uma equipe capaz de disputar posições de destaque nos próximos anos.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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