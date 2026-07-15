Os regulamentos introduzidos na temporada 2026 da Fórmula 1 foram - e ainda seguem - sendo motivo de grandes reclamações e críticas por parte dos pilotos. Porém, para Gabriel Bortoleto, os competidores precisam "virar a página" e aceitar que a categoria não perdeu a "magia".

A transição do regulamento 2022-2025, no qual os pilotos se acustumaram aos carros com alta carga aerodinâmica, capazes de fazer até mesmo as mais desafiadoras curvas de alta velocidade com o pé 'embaixo', para as regraas de 2026 tem sido motivo de controvérsia no grid.

Embora os ajustes implementados em Miami tenham buscado otimizar a gestão de energia — limitando a potência elétrica total e o uso do boost para desacelerar o descarregamento das baterias — essa medida foi apenas paliativa. O problema estrutural permanece e só será combatido de forma definitiva a partir de 2027 e 2028.

Nestes anos, o regulamento técnico passará por mudanças profundas, incluindo o aumento da potência dos motores de combustão interna e limites mais generosos de fluxo de combustível, visando corrigir as falhas críticas no gerenciamento de energia que afetam a categoria atualmente.

Silverstone já era visto pelos pilotos como um desafio crítico de gerenciamento de energia, mas a preocupação agora se volta para o GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps, onde o cenário pode ser ainda mais severo.

A possibilidade de os carros completarem trechos de corrida com as baterias esgotadas gerou críticas diretas no paddoc, Oscar Piastri, por exemplo, foi enfático ao alertar que ver o potencial dos carros ser atenuado pela falta de potência elétrica seria um resultado ''triste'' para o esporte.

Em contraponto às preocupações levantadas por outros pilotos sobre o gerenciamento de energia, Gabriel Bortoleto apresentou uma visão mais otimista após o GP da Inglaterra. O brasileiro argumentou que Silverstone, mesmo com as velocidades ligeiramente mais baixas nas curvas de alta, conseguiu preservar sua essência, afirmando que o circuito não perdeu a sua ''magia'' característica, apesar das limitações técnicas impostas aos carros.

“Não acho que tenhamos perdido a magia do esporte”, disse o brasileiro. “Ainda estamos pilotando muito rápido na Copse. São 280 [km/h], então, ainda estou tirando o pé do acelerador para fazer a curva. Não é tão fácil assim manter a velocidade máxima."

“Óbvio, no ano passado o conceito era diferente, mas acho que devemos virar a página. Essas são as regras com as quais estamos lidando agora.”

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O brasileiro foi além ao sugerir que as críticas frequentes dentro do paddock deveriam dar lugar à aceitação da nova realidade. Para Bortoleto, é hora de entender que o atual regulamento não é temporário e vai permanecer vigente até o final de 2030. Só depois desse ciclo, a Fórmula 1 pretende avaliar um novo horizonte, com a possível volta dos motores V8.

Mesmo diante dos desafios da gestão de energia, Gabriel resslta que a experiência com os carros segue prazerosa. Além disso, o piloto destacou que os chassis dos modelos de 2026 vêm sendo bastante elogiados pelos pilotos devido à maior agilidade oferecida.

“Se ainda há pessoas reclamando, basta virar a página. Esses são os regulamentos que temos até 2030. E, então, em 2031, quando passarmos para as novas regras, conversaremos sobre isso novamente. Mas não podemos passar três anos falando sempre do mesmo problema. Os carros ainda são divertidos de pilotar. É diferente, precisamos nos adaptar, mas assim é a vida".

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