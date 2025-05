Gabriel Bortoleto assinou com a Sauber no fim da temporada de 2024, mas precisou guardar segredo por bastante tempo antes de poder falar abertamente que levaria a bandeira do Brasil de volta à Fórmula 1.

Recentemente, em entrevista à própria categoria, o brasileiro deu detalhes dos bastidores de sua estreia e como tudo aconteceu. Gabriel disse que não recebeu uma ligação direta de ninguém da Sauber para confirmar que ele tinha um contrato o esperando, na verdade, ele recebeu o anúncio do próprio empresário.

"Eu recebi uma mensagem do meu empresário, dizendo:' Você será anunciado nesse dia'. Não houve uma ligação direta [da Sauber] para falar: 'Você estará no grid', foi algo mais... eu fiquei tipo: 'Isso não está acontecendo mesmo'. Eu não conseguia acreditar".

Depois de receber a confirmação, assinar o contrato e saber o dia que ele seria oficialmente confirmado na Sauber, o piloto revelou que ainda precisou manter tudo em segredo por cerca de um mês, sem poder contar para ninguém.

"Tive que esperar um mês ou três semanas para tornar tudo público".

É claro que o brasileiro manteve o segredo bem escondido, já que se a informação vazasse poderia ter um resultado negativo para o anúncio.

RBR tem vida sem MAX e Horner? HAMILTON TOMANDO 'SURRA'? McLaren, BORTOLETO e mais | FELIPE GIAFFONE fala de F1, Indy 500, Truck e NASCAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!