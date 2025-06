Depois de 'perder a passagem' para o Q2 do treino classificatório do GP do Canadá de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto avaliou a performance na sessão de sábado e projetou o desempenho para a corrida de domingo em Montreal.

O brasileiro da Sauber revelou decepção por não ter passado ao Q3 por tão pouco: "Obviamente, estou muito decepcionado por não ter conseguido entrar no Q2 hoje, especialmente por uma margem tão pequena. Foi por muito pouco - não passamos por apenas sete milésimos, e em uma pista como essa, isso não é nada. É uma volta muito curta, então as diferenças acabam ficando muito próximas".

"Acho que a volta que fiz foi boa, mas não perfeita: você pode encontrar essa margem em qualquer curva. Em uma pista tão apertada, aquela curva perfeita ou aquele pequeno detalhe pode fazer toda a diferença".

Bortoleto também afirma que ele e a equipe já esperavam que o desempenho não seria o mesmo que em Barcelona, quando terminou em 12º.

"Sabíamos que, no fim de semana, essa pista provavelmente não seria tão forte para nós quanto Barcelona, devido às suas características. Fiz o melhor que pude e senti que o ritmo estava lá, mas no final não foi suficiente. P16 nunca é onde você quer estar, mas é o que é - foi o que pudemos fazer hoje".

"Não vou ficar aqui me criticando por não ter chegado ao Q2. Ainda não temos o carro para estarmos confortavelmente lá dentro todas as vezes, mas estamos nos preparando para isso, chegando mais perto a cada fim de semana. Às vezes, você acerta a volta, às vezes não, e hoje foi um daqueles dias em que simplesmente não deu certo".

No entanto, ele ainda vê a performance por um prisma otimista e espera melhora para a corrida de domingo: "Ainda assim, acho que fizemos um bom trabalho neste fim de semana até agora, e agora vamos nos concentrar no dia de amanhã".

"Acho que o ritmo da corrida deve ser bom. É difícil dizer, mas tudo pode acontecer na Fórmula 1. Estou feliz que Nico tenha conseguido chegar à Q2 - agora veremos o que podemos fazer a partir daqui e continuaremos pressionando", concluiu.

