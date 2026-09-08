F1: Bortoleto projeta "desafio empolgante" para o GP da Espanha

A Fórmula 1 se prepara para, neste fim de semana, realizar a primeira etapa da história da categoria no Madring, novo circuito de rua em Madri, palco do GP da Espanha pelos próximos dez anos. Piloto brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto não escondeu a empolgação e curiosidade para a corrida espanhola a qual, para ele, colocará todos no grid "em uma posição semelhante".

“Estou ansioso pela corrida em Madri. Tenho me preparado para ela no simulador e agora estou curioso para vivenciá-la de verdade. Um circuito novo é sempre um desafio empolgante, porque todos começam de uma posição semelhante e vamos aprendendo coisas novas ao longo do fim de semana", disse nesta terça-feira (08).

No último fim de semana, Bortoleto terminou o GP da Itália na 11ª posição, sete segundos atrás da zona de pontuação, mas uma colocação a frente do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg.

"Tivemos um desempenho melhor do que esperávamos em Monza, o que foi bastante animador. Espero que Madri nos dê a oportunidade de lutar por algo mais. É a última corrida na Europa este ano, então seria ótimo encerrar essa sequência com um resultado forte", concluiu.

DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!