Neste fim de semana a Fórmula 1 viaja diretamente para a Áustria, no circuito do Red Bull Ring, circuito onde Gabriel Bortoleto já correu nas categorias de base e conseguiu se manter na zona de pontuação. Agora o desafio é outro: dominar a Sauber e andar próximo de seu companheiro de equipe.

O brasileiro chega a Spielberg sem ter pontuado ainda na temporada de 2025, enquanto Nico Hulkenberg já somou 20 pontos. Muito disso diz respeito às estratégias ruins do lado da garagem de Bortoleto.

Sabendo que seu carro ainda não é competitivo o suficiente para sonhar muito alto, Gabriel mantém os pés no chão ao fazer a previsão para o fim de semana:

"Estou realmente ansioso por Spielberg: gosto da pista e, no geral, é um lugar legal para correr. As últimas corridas foram animadoras para a equipe e mostraram o progresso que temos feito — estou com vontade de conquistar um bom resultado pessoal também".

O brasileiro também traçou o foco do fim de semana e o que ele espera conquistar:

"Neste fim de semana, o foco é entrar num bom ritmo desde o início e aproveitar ao máximo o que estamos trazendo. A equipe tem trabalhado muito, tanto nos bastidores quanto na pista, e estou determinado a continuar evoluindo a partir do que já conquistamos".

