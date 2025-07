Gabriel Bortoleto estreou na Fórmula 1 no início de 2025, sendo o novato com menor quilometragem na carteira, com um dos carros mais complicados do grid. O brasileiro já sabia das dificuldades que enfrentaria ao longo da temporada e fez um balanço sobre os desafios que tem superado.

Durante o dia de mídia na Hungria, Bortoleto citou o começou bastante difícil com a equipe de Hinwil, destacando que esses resultados poderiam ter minado sua confiança, mas foram combustível para que ele desse a volta por cima.

"Na verdade, estou muito feliz com minha temporada de estreia até agora. Considerando de onde começamos, foi tudo muito difícil, especialmente o início do ano com o carro, e conseguir superar aquele momento".

"Em vez de perder confiança, na verdade, eu só ganhei confiança este ano".

Gabriel destacou que seu carro é um dos mais difíceis do grid, mas o brasileiro soube usar esses desafios para crescer e ganhar cada vez mais experiência.

"Quando você tem um carro muito difícil, acho que é muito fácil — especialmente no começo da carreira na F1 — perder confiança, deixar de forçar nas curvas, e aí você começa a ser mais lento e nem sabe o motivo. Mas esse não foi o meu caso até agora".

"Eu só venho aprendendo a cada etapa, então diria que isso é algo muito bom e positivo. É por isso que avalio minha temporada de forma bastante positiva até aqui".

