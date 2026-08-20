Gabriel Bortoleto comentou a renovação de Max Verstappen com a Red Bull e aproveitou o assunto para revelar seus próprios planos de longo prazo na Fórmula 1. O brasileiro afirmou que permanecer 15 anos na Audi, assim como Max ficará na Red Bull, seria um "sonho" e representaria o sucesso da parceria iniciada com a montadora alemã.

Amigo de Verstappen fora das pistas, Bortoleto soube pouco antes da entrevista que o tetracampeão havia acertado sua permanência até o fim de 2030. O piloto da Audi destacou a importância da continuidade do holandês não apenas pela amizade entre os dois, mas também para a própria F1.

"É incrível. Fico feliz em saber que ele vai ficar. Havia todos aqueles rumores de que talvez ele fosse sair e tudo mais. Mas estou simplesmente feliz. E também é ótimo para o esporte. Quando um tetracampeão mundial permanece, é sempre algo positivo", afirmou Bortoleto.

"É entretenimento para todo mundo. São boas corridas e diversão", acrescentou. Questionado se já havia parabenizado Verstappen, o brasileiro explicou que havia acabado de receber a notícia: "Ainda não. Eu vi no carro agora, literalmente vindo para cá, que ele renovou. Então, com certeza, quando encontrá-lo neste fim de semana, vou parabenizá-lo."

A permanência de Verstappen abriu espaço para Bortoleto ser questionado sobre seu próprio futuro. Ao ser perguntado se conseguiria imaginar uma trajetória de 15 anos com a Audi, o brasileiro não escondeu que esse seria o cenário ideal.

"Esse seria o sonho. Se ficarmos 15 anos juntos, significa que a parceria entre mim e a Audi funcionou de uma maneira incrível. Desde o kart, sempre fui o tipo de cara cujo sonho era permanecer em uma equipe, se possível. E espero conseguir fazer isso com a Audi."

Bortoleto reconheceu, porém, que ainda está no início de sua trajetória na F1 e que suas motivações podem mudar ao longo dos anos. O brasileiro lembrou o caso de Lewis Hamilton, que passou um longo período na Mercedes antes de buscar um novo desafio, para explicar que cada piloto encara a carreira de uma maneira diferente.

"Ainda não conquistei absolutamente nada na F1. Não ganhei uma corrida, ainda não ganhei um título. Talvez daqui a alguns anos, se essas coisas acontecerem, vocês possam me perguntar novamente e eu direi o que me motiva."

Por enquanto, Bortoleto deixa claro qual seria sua história ideal: crescer junto com a Audi e transformar o projeto da montadora em uma equipe vencedora. "Tenho certeza de que fazer história com uma equipe que nunca esteve na F1 e depois conquistar muitas coisas com ela seria uma ótima história para contar um dia."

AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS

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