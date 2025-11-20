Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos

Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie

Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos

Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?

Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?

WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Bortoleto reage à revelação de Verstappen sobre Red Bull e Gabriel

Estreante brasileiro e tetracampeão têm bom relacionamento há alguns anos

Lydia Mee Ronald Vording
Editado:

Estreando na Fórmula 1 em 2025 pela Sauber, Gabriel Bortoleto respondeu à recente confissão de Max Verstappen de que havia dito à Red Bull para ficar de olho no piloto brasileiro antes de sua primeira temporada na F1.

Leia também:

Durante uma aparição no podcast Pelas Pistas ao lado de Bortoleto, Verstappen explicou: "Eu já disse à equipe antes mesmo de você chegar à Fórmula 1, 'fique de olho no Gabi'. Mas agora estamos todos aqui, e vamos ver como as coisas evoluem". 

Bortoleto respondeu às afirmações do tetracampeão ao falar com a mídia antes do GP de Las Vegas, confirmando que Verstappen o apoiou ao longo de sua carreira e que ele sabia que o holandês havia falado com a Red Bull sobre ele, mas não sabia os detalhes específicos.

"É ótimo. Quero dizer, não é novidade de que tenho um relacionamento muito bom com ele. Max sempre me apoiou muito nas categorias de base, enquanto eu crescia, mas ele também sempre foi muito realista comigo", disse. 

Gabriel Bortoleto, Sauber

Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Nunca pedi que ele fizesse nada por mim, mas pedi muitos conselhos para o meu futuro. As decisões que eu queria tomar, para onde ir, as oportunidades que eu tinha. Eu lhe perguntava: 'O que você acha? Para onde devo ir, aqui ou ali?" e ele me ajudava com isso", detalhou. "Eu sabia que ele tinha conversado com a Red Bull, mas não sabia quando ele ia [dizer algo] ou coisa assim. Quando ele contou isso no podcast, eu pensei: 'ah, tudo bem, isso é legal, ele voltou no tempo para fazer isso'". 

Ele ainda acrescentou: "Mas, sim, até Jonathan [Wheatley, chefe de equipe] disse que muitas vezes antes de me contratarem, Max disse a ele: 'fique de olho nesse cara, ele pode ser muito bom na Fórmula 1'. Não quero falar muito, deixe que ele [Verstappen] fale sobre isso. Mas, definitivamente, é muito legal da parte dele fazer isso". 

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

  • Spotify
  • Deezer 
  • Amazon Music
  • Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior CEO da F1 coloca 'lenha na fogueira' e aposta em penta de Verstappen
Próximo artigo FIA revisará punições na F1 após queixa generalizada dos pilotos; entenda

Principais comentários
Mais de
Lydia Mee
F1: Hamilton revela capacete brilhante inspirado em Las Vegas

F1: Hamilton revela capacete brilhante inspirado em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Hamilton revela capacete brilhante inspirado em Las Vegas
F1: Russell coloca desempenho da McLaren para GP de Las Vegas 'em xeque'

F1: Russell coloca desempenho da McLaren para GP de Las Vegas 'em xeque'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Russell coloca desempenho da McLaren para GP de Las Vegas 'em xeque'
F1: "Fama de Drive to Survive mudou Horner", afirma Zak Brown

F1: "Fama de Drive to Survive mudou Horner", afirma Zak Brown

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: "Fama de Drive to Survive mudou Horner", afirma Zak Brown
Max Verstappen
Mais de
Max Verstappen
Se não for campeão em 2025, Verstappen planeja 'abandonar' 33 e adotar número de ex-companheiro de equipe

Se não for campeão em 2025, Verstappen planeja 'abandonar' 33 e adotar número de ex-companheiro de equipe

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Se não for campeão em 2025, Verstappen planeja 'abandonar' 33 e adotar número de ex-companheiro de equipe
F1: Alonso diz 'se ver' em Verstappen e compara Norris x Piastri a briga com Hamilton na McLaren em 2007

F1: Alonso diz 'se ver' em Verstappen e compara Norris x Piastri a briga com Hamilton na McLaren em 2007

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Alonso diz 'se ver' em Verstappen e compara Norris x Piastri a briga com Hamilton na McLaren em 2007
Ferrari em guerra, McLaren azarada: No que ficar de olho no GP de Las Vegas de F1

Ferrari em guerra, McLaren azarada: No que ficar de olho no GP de Las Vegas de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Ferrari em guerra, McLaren azarada: No que ficar de olho no GP de Las Vegas de F1
Red Bull Racing
Mais de
Red Bull Racing
F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull

F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull
F1: Verstappen promete ir para o 'tudo ou nada' em Las Vegas

F1: Verstappen promete ir para o 'tudo ou nada' em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Verstappen promete ir para o 'tudo ou nada' em Las Vegas
F1 - Vettel: Conversas sobre cargo de chefia na Red Bull "não deram em nada"

F1 - Vettel: Conversas sobre cargo de chefia na Red Bull "não deram em nada"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Vettel: Conversas sobre cargo de chefia na Red Bull "não deram em nada"

Últimas notícias

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros