F1: Bortoleto reage à revelação de Verstappen sobre Red Bull e Gabriel
Estreante brasileiro e tetracampeão têm bom relacionamento há alguns anos
Estreando na Fórmula 1 em 2025 pela Sauber, Gabriel Bortoleto respondeu à recente confissão de Max Verstappen de que havia dito à Red Bull para ficar de olho no piloto brasileiro antes de sua primeira temporada na F1.
Durante uma aparição no podcast Pelas Pistas ao lado de Bortoleto, Verstappen explicou: "Eu já disse à equipe antes mesmo de você chegar à Fórmula 1, 'fique de olho no Gabi'. Mas agora estamos todos aqui, e vamos ver como as coisas evoluem".
Bortoleto respondeu às afirmações do tetracampeão ao falar com a mídia antes do GP de Las Vegas, confirmando que Verstappen o apoiou ao longo de sua carreira e que ele sabia que o holandês havia falado com a Red Bull sobre ele, mas não sabia os detalhes específicos.
"É ótimo. Quero dizer, não é novidade de que tenho um relacionamento muito bom com ele. Max sempre me apoiou muito nas categorias de base, enquanto eu crescia, mas ele também sempre foi muito realista comigo", disse.
Gabriel Bortoleto, Sauber
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
"Nunca pedi que ele fizesse nada por mim, mas pedi muitos conselhos para o meu futuro. As decisões que eu queria tomar, para onde ir, as oportunidades que eu tinha. Eu lhe perguntava: 'O que você acha? Para onde devo ir, aqui ou ali?" e ele me ajudava com isso", detalhou. "Eu sabia que ele tinha conversado com a Red Bull, mas não sabia quando ele ia [dizer algo] ou coisa assim. Quando ele contou isso no podcast, eu pensei: 'ah, tudo bem, isso é legal, ele voltou no tempo para fazer isso'".
Ele ainda acrescentou: "Mas, sim, até Jonathan [Wheatley, chefe de equipe] disse que muitas vezes antes de me contratarem, Max disse a ele: 'fique de olho nesse cara, ele pode ser muito bom na Fórmula 1'. Não quero falar muito, deixe que ele [Verstappen] fale sobre isso. Mas, definitivamente, é muito legal da parte dele fazer isso".
