F1 - Bortoleto rebate críticas ao GP de Las Vegas: "Que p**** eles querem?"
Brasileiro da Audi afirma ter se divertido com disputas nas ruas de Las Vegas e questiona postura dos pilotos que reclamam tanto da falta quanto do excesso de ultrapassagens
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
O GP de Las Vegas de Fórmula 1 dividiu opiniões entre pilotos e fãs sobre a natureza das disputas proporcionadas pelo regulamento técnico de 2026.
Enquanto alguns competidores questionaram o caráter artificial das ultrapassagens devido ao gerenciamento de energia, Gabriel Bortoleto adotou uma postura diferente e rebateu as críticas de seus colegas.
“Olha, para mim, preciso ser honesto, talvez porque tivemos dificuldades com a velocidade nas retas, eu sempre fazia as ultrapassagens no último segundo, no meio da curva. Então, para mim, foi realmente muito legal. Em raras ocasiões, fiz algumas ultrapassagens no meio da reta, quando o outro carro estava ficando sem bateria”, afirmou o brasileiro, às vésperas do GP do Catar.
“Mas a maioria das ultrapassagens que fiz com o Ollie [Bearman], por exemplo, foi sempre na curva 1, em disputas muito próximas. E gostei bastante da corrida, devo dizer. Não reclamaria dela.”
“E acho que, ao mesmo tempo, precisamos dar um tempo, sabe? Acho que alguns pilotos têm reclamado quando não há ultrapassagens e quando há ultrapassagens. Então, que p**** eles querem, sabe? Você precisa pilotar e fazer o seu trabalho, e é isso.”
Questionado se as características da corrida em Las Vegas exigiram habilidades diferentes dos pilotos, Bortoleto negou e ressaltou que sentia falta de disputas tão próximas quanto as que protagonizou com Bearman e seu companheiro de equipe na Audi, Nico Hulkenberg.
“Não, não. Novamente, foram ultrapassagens normais para mim. Na verdade, fazia muito tempo que eu não tinha disputas tão próximas. Terminei a corrida e fui conversar com o Ollie. Foi muito legal ver quão próxima foi a disputa entre nós dois. Também com o Nico, tive algumas disputas com ele. Na verdade, se houve algo, foi trazer de volta um pouco daquela sensação de ultrapassar, que não tínhamos há algumas corridas.”
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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