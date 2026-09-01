F1: Bortoleto relembra histórico vitorioso em Monza e projeta GP da Itália
Brasileiro da Audi teve uma difícil corrida no GP da Holanda, mas espera que a prova no 'Templo da Velocidade' seja mais positiva
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Depois de um duro GP da Holanda, Gabriel Bortoleto chega em Monza relembrando o passado feliz no 'Templo da Velocidade': em 2024, ele conquistou a vitória na Fórmula 2 largando da última colocação. O brasileiro da Audi revelou as expectativas para o GP da Itália de Fórmula 1, que acontece neste final de semana.
"Mesmo que o resultado de domingo em Zandvoort não tenha sido o que eu queria, me senti bem com o carro e tínhamos um bom ritmo, o que definitivamente foram pontos positivos nesse retorno da pausa", começou Bortoleto, na prévia do GP da Itália, analisando o resultado na prova holandesa.
O brasileiro da Audi revelou que está animado para Monza, especialmente por ter construído na Itália sua carreira no automobilismo, além da lendária vitória na F2.
"Monza é sempre um final de semana com um significado especial para mim: mudei-me para a Itália durante toda a minha carreira nas categorias de base e também conquistei bons resultados aqui nos últimos anos. No geral, correr no Templo da Velocidade é sempre algo que você não pode deixar de esperar com ansiedade".
"Temos sido competitivos nas últimas corridas, então espero que possamos levar isso para este final de semana e alcançar um forte resultado", concluiu o brasileiro, com o objetivo de conquistar um bom resultado na etapa italiana.
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