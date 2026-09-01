Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Bortoleto relembra histórico vitorioso em Monza e projeta GP da Itália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Bortoleto relembra histórico vitorioso em Monza e projeta GP da Itália

F1: Ferrari revela pintura especial em homenagem a Schumacher para GP da Itália; veja fotos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Itália
F1: Ferrari revela pintura especial em homenagem a Schumacher para GP da Itália; veja fotos

F1: Confira duração de contrato de todos os pilotos

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Confira duração de contrato de todos os pilotos

Após brilhar em testes, Pedro Lima volta às competições oficiais pela F4 Italiana em Ímola

Geral
Geral
Após brilhar em testes, Pedro Lima volta às competições oficiais pela F4 Italiana em Ímola

Erick Schotten testa protótipo LMP3 em Barcelona e vive "experiência especial"

Geral
Geral
Erick Schotten testa protótipo LMP3 em Barcelona e vive "experiência especial"

Vice-líder, Gabriel Casagrande volta ao palco de primeira vitória na Stock Car em Curvelo

Stock Car
Stock Car
Chapecó
Vice-líder, Gabriel Casagrande volta ao palco de primeira vitória na Stock Car em Curvelo

Depois de se despedir dos ovais, Collet mira terminar temporada 2026 da Indycar em alta na etapa de Laguna Seca

Indy
Indy
Milwaukee - Corrida 2
Depois de se despedir dos ovais, Collet mira terminar temporada 2026 da Indycar em alta na etapa de Laguna Seca

Matheus Comparatto aproveita boa fase na Porsche Cup no retorno ao campeonato de sprint

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint II
Matheus Comparatto aproveita boa fase na Porsche Cup no retorno ao campeonato de sprint
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Bortoleto relembra histórico vitorioso em Monza e projeta GP da Itália

Brasileiro da Audi teve uma difícil corrida no GP da Holanda, mas espera que a prova no 'Templo da Velocidade' seja mais positiva

Redação Motorsport.com
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Depois de um duro GP da Holanda, Gabriel Bortoleto chega em Monza relembrando o passado feliz no 'Templo da Velocidade': em 2024, ele conquistou a vitória na Fórmula 2 largando da última colocação. O brasileiro da Audi revelou as expectativas para o GP da Itália de Fórmula 1, que acontece neste final de semana.

O editor recomenda:

"Mesmo que o resultado de domingo em Zandvoort não tenha sido o que eu queria, me senti bem com o carro e tínhamos um bom ritmo, o que definitivamente foram pontos positivos nesse retorno da pausa", começou Bortoleto, na prévia do GP da Itália, analisando o resultado na prova holandesa.

O brasileiro da Audi revelou que está animado para Monza, especialmente por ter construído na Itália sua carreira no automobilismo, além da lendária vitória na F2.

"Monza é sempre um final de semana com um significado especial para mim: mudei-me para a Itália durante toda a minha carreira nas categorias de base e também conquistei bons resultados aqui nos últimos anos. No geral, correr no Templo da Velocidade é sempre algo que você não pode deixar de esperar com ansiedade".

"Temos sido competitivos nas últimas corridas, então espero que possamos levar isso para este final de semana e alcançar um forte resultado", concluiu o brasileiro, com o objetivo de conquistar um bom resultado na etapa italiana.

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Ferrari revela pintura especial em homenagem a Schumacher para GP da Itália; veja fotos

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Curvelo, com Stock Light e Turismo Nacional

Stock Car
Stock Car
Chapecó
Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa de Curvelo, com Stock Light e Turismo Nacional

Indy: Confira horários e onde assistir à etapa de Laguna Seca, final da temporada 2026, com Collet

Indy
Indy
Milwaukee - Corrida 2
Indy: Confira horários e onde assistir à etapa de Laguna Seca, final da temporada 2026, com Collet

Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Interlagos, com F4 Brasil

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint II
Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Interlagos, com F4 Brasil

Últimas notícias

F1: Bortoleto relembra histórico vitorioso em Monza e projeta GP da Itália

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Bortoleto relembra histórico vitorioso em Monza e projeta GP da Itália

F1: Ferrari revela pintura especial em homenagem a Schumacher para GP da Itália; veja fotos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Ferrari revela pintura especial em homenagem a Schumacher para GP da Itália; veja fotos

F1: Confira duração de contrato de todos os pilotos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Confira duração de contrato de todos os pilotos

Após brilhar em testes, Pedro Lima volta às competições oficiais pela F4 Italiana em Ímola

Geral
Misc Geral
Após brilhar em testes, Pedro Lima volta às competições oficiais pela F4 Italiana em Ímola